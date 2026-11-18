Cinque le partite giocate nella notte NBA, ma con tantissima lotta all’interno e una fine che giunge sostanzialmente nella mattina italiana. C’è da andare a scoprire con una certa quanto accaduto nelle scorse ore, perché ce n’è sostanzialmente per tutti i gusti possibili e immaginabili.

I New York Knicks (8-6) vanno in Canada e riescono a venire a capo di un incontro decisamente complesso contro i Toronto Raptors (5-9). 102-111 il risultato finale con Jalen Brunson che va da par suo con 31 punti, mentre Karl-Anthony Towns (16-16-8) sfiora la tripla doppia. Per i Raptors Ja’Kobe Walter dice 25 con RJ Barrett a 22 e Scottie Barnes a 20. Ma il vero colpo lo fanno i Detroit Pistons (9-4), che vanno a San Antonio e battono gli Spurs (12-3) per 93-105 con uno sforzo di squadra non piccolo: 27 di Cade Cunningham, 25 di Daniss Jenkins e un Ausar Thompson da 14-9-12 (altra tripla doppia sfiorata). Agli Spurs non basta la notte da 25 e 18 rimbalzi di Victor Wembanyama. Da segnalare la brutta caduta di Dylan Harper nel finale: si teme un infortunio serio.

Vittoria sul filo di lana per i Minnesota Timberwolves (11-4) contro i Portland Trail Blazers (9-5). Potremmo parlare dei 30 di Ayo Dosunmu, dei 22 di Jaden McDaniels, ma tutto passa dalla rubata di LaMeo Ball che poi serve proprio McDaniels per andare a realizzare a 7 secondi dalla fine il canestro della vittoria. Resi così vani i 25 di Damian Lillard e i 23 dalla panchina di Jrue Holiday. Molto facile la vittoria per 107-132 degli Utah Jazz (2-13) sui Los Angeles Clippers (4-9). In una stagione già quasi segnata in quel di Salt Lake City quest’oggi spiccano i 40 dalla panchina di Bryce Sensabaugh, con Keyonte George che scrive 30. Per i Clipper 23 di Brook opez e 20 a testa di Rui Hachimura e Darius Garland.

Ma la sfida più ricca di lotta furiosa è quella tra Los Angeles Lakers (13-2) e Charlotte Hornets (4-10). I gialloviola, molto a lungo sotto nel punteggio, vengono salvati dalla tripla sulla sirena di un irreale Quentin Grimes, da 47 punti (ed è irreale nel momento in cui c’è anche Luka Doncic a scrivere 36). Il supplementare è davvero la gara a chi non riesce a segnare, poi arrivano un paio di rimesse una peggiore dell’altra degli Hornets a vanificare i 28 di Brandon Miller e i 23 con 11 rimbalzi di Naz Reid. Finisce 118-114 per i Lakers.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Toronto Raptors-New York Knicks 102-111

San Antonio Spurs-Detroit Pistons 93-105

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers 106-105

Los Angeles Clippers-Utah Jazz 107-132

Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets 118-114 dts