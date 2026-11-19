Sono dodici le partite della notte NBA. Era la grande serata da ex di Giannis Antetokounmpo, che per la prima volta affrontava il suo passato, i Milwaukee Bucks. Il greco è stato dominante, sfiorando la tripla doppia con 27 punti, 14 rimbalzi e 9 assist nella vittoria dei suoi Miami Heat per 137-130. Si tratta del sesto successo consecutivo per gli Heat, miglior striscia nella lega e c’è stato ancora spazio per Simone Fontecchio, che ha giocato 17 minuti, mettendo a referto 6 punti, 5 rimbalzi e un assist. Tanti gli ex anche in casa Bucks, visto lo scambio di questa estate, ma Tyler Herro stecca completamente, chiudendo con appena 8 punti.

Dopo nove vittorie consecutive cadono clamorosamente i Los Angeles Lakers, che perdono a sorpresa in casa contro gli Utah Jazz per 109-97 complice un ultimo quarto da 31-21 in favore degli ospiti. Utah trascinata da un Keyonte George da 30 punti e 10 assist, mentre ai Lakers non bastano i 29 punti, ma con 10/28 dal campo, di Luka Doncic.

Sono quattro, invece, le vittorie consecutive dei Philadelphia 76ers, che rimangono sempre in testa alla Eastern Conference. Con a riposo Tyrese Maxey e Jaylen Brown, i Sixers iniziano male in quel di Orlando, ma si riprendono già nel secondo quarto e vincono contro i Magic per 121-116. Joel Embiid è il miglior marcatore con 26 punti, ma anche 7 assist e 6 rimbalzi. Non sono da meno VJ Edgecombe (24 punti, 8 rimbalzi e 6 assist) e LeBron James (22 punti, 6 assist e 3 rimbalzi). Per Orlando super prestazione di Franz Wagner, che sfiora la tripla doppia con 27 punti, 11 assist e 8 rimbalzi.

Secondo ko di fila, invece, per i Boston Celtics, che cominciano male il loro viaggio ad Ovest, perdendo 105-101 con i Denver Nuggets in un match tirato e che Jokic e compagni hanno fatto loro nel finale di partita. Il serbo accarezza la tripla doppia con 24 punti, 9 assist e 8 rimbalzi, ma ci sono anche i 21 punti del solito Jamal Murray e i 18 dalla panchina di DeMar DeRozan. A Boston non bastano i 24 punti di Jayson Tatum e la doppia doppia di Neemias Queta.

Continua la difficile stagione degli Oklahoma City Thunder, che al momento occupano addirittura la sola ottava posizione nella Western Conference. Stavolta è arrivato un ko casalingo contro gli Atlanta Hawks per 117-112, con gli ospiti guidati dalla tripla doppia di Jalen Johnson (16 punti, 12 rimbalzi e 11 assist) e dai 28 punti di Onyeka Okongwu, senza dimenticare i 16 punti dalla panchina dell’ex Luguentz Dort. Per OKC il migliore è come sempre Shai Gilgeous-Alexander, che firma 34 punti.

Colpi esterni importanti per i Memphis Grizzlies (quarta vittoria di fila) e per gli Houston Rockets, che si impongono rispettivamente sui Cleveland Cavaliers (124-121) e gli Indiana Pacers (119-104). Memphis ringrazia i 26 punti di Cam Spencer e soprattutto il clamoroso 0/2 in lunetta a sei secondi dalla fine di Sam Merrill; mentre Houston ha vita decisamente più agevole ed è guidata dai 21 punti di Kevin Durant.

Sono davvero molte le vittorie esterne di questa serata, proseguendo con quella dei Detroit Pistons, che si impongono 122-109 sul campo dei New Orleans Pelicans con 20 punti di John Collins. Colpi fuori casa anche per Phoenix e Washington. I Suns dominano sul campo dei derelitti Sacramento King (7 ko consecutivo) per 128-107 con 29 punti di Devin Booker e Dillon Brooks; mentre gli Wizards vincono un match lottato con i Toronto Raptors per 103-99 grazie alla doppia doppia sia di Anthony Davis (25 punti e 14 rimbalzi) sia di AJ Dybantsa, prima scelta assoluta dell’ultimo Draft, con 23 punti e 12 rimbalzi.

Numero uno del Draft del 2025 è Cooper Flagg, che guida ad una facile vittoria i suoi Dallas Mavericks contro i Golden State Warriors, sempre privi di Steph Curry. Finisce 116-94 con Flagg che chiude con 33 punti e 9 assist. Si chiude questo riepilogo con il comodissimo successo dei Chicago Bulls sul campo dei Brooklyn Nets per 137-107 con Josh Giddey che sfiora la tripla doppia con 18 punti, 14 rimbalzi e 9 assist.

RISULTATI NBA 2026-2027 (19 NOVEMBRE)

Cleveland Cavaliers – Memphis Grizzlies 121-124

Indiana Pacers – Houston Rockets 104-119

Miami Heat – Milwaukee Bucks 137-130

Orlando Magic – Philadelphia 76ers 116-121

Brooklyn Nets – Chicago Bulls 107-137

Toronto Raptors – Washington Wizards 99-103

Dallas Mavericks – Golden State Warriors 116-94

New Orleans Pelicans – Detroit Pistons 109-122

Oklahoma City Thunder – Atlanta Hawks 112-117

Denver Nuggets – Boston Celtics 105-101

Los Angeles Lakers – Utah Jazz 97-109

Sacramento Kings – Phoenix Suns 107-128