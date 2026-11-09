NASCAR, Allgaier e Honeycutt in festa ad Homestead-Miami

Justin Allgaier e Kaden Honeycutt hanno vinto ad Homested-Miami il titolo nell’O’Reilly Auto Parts Series e nella Craftsman Truck Series, la ‘F2’ e la ‘F3’ della NASCAR. Le due serie si sono concluse poche ore prima della finale della Cup Series che per la terza volta ha incoronato Kyle Larson.

Nuovo titolo nel weekend in Florida anche per Allgaier. Il portacolori di JR Motorsport, in azione con la riconoscibile Camaro numero 7, ha gestito il piccolo margine nei confronti di Jesse Love (RCR Chevrolet n. 2) e del compagno di squadra Carson Kvapil (n. 1).

Secondo acuto in carriera dopo il 2024 per il 40enne nativo dello Stato dell’Illinois che ha confermato la propria presenza anche il prossimo anno. L’americano che vanta 34 affermazioni in carriera ha saputo primeggiare in sei corse quest’anno prima di svolgere una ‘Chase’ semplicemente perfetta ad eccezione delle prime due sfide.

Dopo il 17mo posto di Darlington ed il 13mo di Gateway la situazione è cambiata completamente a favore del n. 7 del gruppo. La Chevy citata ha infatti siglato sette piazzamenti in Top10 nelle ultime otto corse, il passaggio a vuoto di Las Vegas non ha particolarmente pesato nell’economia generale.

La finale in Truck Series è stata decisamente meno incerta rispetto a quella dell’O’Reilly Auto Parts Series. Kaden Honeycutt ha infatti approfittato di un problema per il rivale Layne Riggs per vincere il primo titolo in carriera.

La Toyota n. 11 Tricon Garage ha quindi primeggiato sulla Ford n. 34 Front Row Motorsports, le due vetture citate erano le uniche a contendersi matematicamente il trionfo nella Chase. Notevole in ogni caso la stagione del campione 2026, il 23enne texano ha infatti ottenuto ben tre acuti nella parte finale dell’anno tra Kansas, Phoenix e Homested-Miami.