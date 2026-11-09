F1, Max Verstappen e Kimi Antonelli alla pari (o quasi) nel Mondiale dopo la pausa estiva

Dopo aver raccolto due soli podi nelle prime nove gare dell’anno, Max Verstappen ha cambiato passo grazie alla notevole crescita prestazionale della Red Bull (spinta dal miglior motore endotermico su piazza) rendendosi protagonista di una rimonta impressionante che lo ha proiettato dal settimo al secondo posto nella classifica generale del Mondiale di Formula Uno 2026.

La solidità e la costanza di Kimi Antonelli hanno reso impossibile il rientro dell’olandese nella corsa al titolo iridato, ma considerando la sostanziale stabilità regolamentare prevista tra il 2026 ed il 2027 l’impressione è che Mercedes ed in generale tutti i top team candidati al Mondiale dovranno fare i conti con la Red Bull del quattro volte campione del mondo.

Verstappen, reduce dall’ottava top3 consecutiva (ottenuta grazie al recupero dal 21° al 2° posto nel GP del Brasile), sta disputando infatti una seconda parte di stagione da assoluto protagonista come si evince dalla graduatoria parziale dei punti raccolti dopo la pausa estiva. Nonostante l’incidente ed il ritiro a Zandvoort nella gara di casa, Max ha totalizzato infatti solamente un punto in meno di Antonelli a partire dal Gran Premio d’Olanda mentre gli altri big accusano distacchi superiori ai 50 punti.

CLASSIFICA MONDIALE DOPO LA PAUSA ESTIVA

Kimi Antonelli (Mercedes) – 171 punti

Max Verstappen (Red Bull) – 170

Lando Norris (McLaren) – 118

Charles Leclerc (Ferrari) – 111

George Russell (Mercedes) – 102

Lewis Hamilton (Ferrari) – 92

Molto interessante anche il trend dell’ultimo mese e mezzo, con il nativo di Hasselt che ha dominato la scena in termini di prestazioni e continuità accumulando ben 134 punti da Baku in poi rispetto ai 98 di Kimi e agli 82 del ferrarista Charles Leclerc. Negli ultimi sei appuntamenti disputati Verstappen vanta dunque un +36 sulla Mercedes dell’italiano e oltre 50 punti di margine sul resto della concorrenza.

CLASSIFICA MONDIALE A PARTIRE DA BAKU

Max Verstappen (Red Bull) – 134 punti

Kimi Antonelli (Mercedes) – 98

Charles Leclerc (Ferrari) – 82

Lewis Hamilton (Ferrari) – 70

Lando Norris (McLaren) – 60

George Russell (Mercedes) – 51