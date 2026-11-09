NASCAR, Kyle Larson si conferma campione. Blaney vince a Homestead-Miami

Kyle Larson è nuovamente il campione della NASCAR Cup Series. Terzo titolo in carriera, secondo consecutivo, per l’americano che ha matematicamente siglato la ‘Chase’ dopo la conclusione della prima Stage, decisiva nella lotta a distanza contro Christopher Bell e Denny Hamlin.

Il portacolori di Hendrick Motorsports e Chevrolet è l’undicesimo pilota nella storia a laurearsi tre volte campione della Cup Series. Il californiano è anche il primo a conquistare due titoli consecutivi dopo la serie di cinque vittorie di fila ottenuta da Jimmie Johnson tra il 2006 e il 2010.

Tyler Reddick ha vinto la Stage 1, il numero 45 di 23XI Racing ha provato a controllare la scena anche nei giri rimanenti. L’ex vincitore della Daytona 500 ha infatti dovuto arrendersi al ritorno di Ryan Blaney che nel finale è stato semplicemente il più veloce.

La Ford Mustang n. 12 Team Penske ha fatto la differenza prima della bandiera a scacchi, l’ex campione ha beffato Reddick, William Byron (Hendrick Chevrolet n. 24), il già citato Bell, Bubba Wallace (23XI Racing Toyota n. 23) e Hamlin.