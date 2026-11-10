Musetti non ha dubbi: “Sinner e Alcaraz sono ancora gli uomini da battere”

Lorenzo Musetti, impegnato oggi a Stoccolma contro il britannico Toby Samuel, si è concesso a Bolavip in un’intervista esclusiva. Il toscano si è soffermato, tra i temi trattati, sul dibattito in merito al numero uno ATP conquistato da Zverev e ha colto l’occasione per ribadire che, se non influiscono le condizioni fisiche, Sinner e Alcaraz sono ancora i migliori.

Sulla legittimità della posizione di numero uno del mondo di Zverev: “Penso che Sasha meriti assolutamente il numero uno del mondo e sono felice per lui, perché finalmente è riuscito a conquistare due titoli del Grande Slam e la prima posizione del ranking”.

Sull’importanza degli infortuni che hanno colpito Sinner e Alcaraz: “Naturalmente, gli infortuni di Sinner e Alcaraz hanno influenzato la classifica e anche il rendimento della maggior parte dei migliori giocatori. Ma l’aspetto fisico fa parte del gioco e alla fine il numero uno diventa chi riesce a essere più costante e sufficientemente in forma per scendere in campo”.

Sul riconoscimento di Sinner e Alcaraz come i migliori giocatori del mondo: “Penso che, per quanto riguarda il livello di gioco, non ci siano dubbi: se tutti sono al meglio della propria condizione, Sinner e Alcaraz sono ancora superiori a chiunque altro. Stanno continuando a dimostrare di essere loro gli uomini da battere”.