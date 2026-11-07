Moto2, Manuel Gonzalez anticipa Guevara nelle FP2 di Lusail. Italiani lontani

Si è conclusa poco fa la seconda sessione di prove libere valida per il Gran Premio del Qatar 2026, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale Moto2. Sul circuito di Lusail, la migliore prestazione è stata fatta segnare dal leader della classifica Manuel Gonzalez. Lo spagnolo del Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha stampato il crono di 1:56.334, iniziando nel migliore dei modi un sabato che proseguirà con le importanti qualifiche.

L’iberico è infatti chiamato a rispondere alle pressioni di Izan Guevara, sempre più vicino nel Mondiale. Il duello tra i due sembra essere già partito in queste FP2, con Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha) che ha firmato la seconda posizione ad 88 millesimi dal suo rivale per il titolo. Terza piazza per Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt IntactGP), distante 180 millesimi dalla vetta.

Quarto Daniel Holgado (CFMoto Aspar, +0.280), grande protagonista della giornata di ieri, mentre è quinto David Alonso (CFMoto Aspar, +0.314). Sesta piazza per Ivan Ortola (MSI, +0.343) seguito da Filip Salac (Onlyfans American Racing, +0.442). Completano la top10 Jose Antonio Rueda (KTM, +0.501), Alonso Lopez (Italjet Gresini, +0.537) e Alex Escrig (Klint, +0.608).

Primo degli italiani Celestino Vietti (SpeedRS) in dodicesima piazza a 638 millesimi. Più dietro Tony Arbolino (REDS Fantic), sedicesimo a 734, seguito da Luca Lunetta (SpeedRS) a 750 millesimi.