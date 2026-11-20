Alex Marquez ha firmato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP del Portogallo 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Portimao. Lo spagnolo ha stampato un convincente 1:37.350 in sella alla Ducati Gresini e ha preceduto due centauri italiani: seconda piazza per Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46, attardato di 82 millesimi; terza posizione per Marco Bezzecchi con la Aprilia, a 0.172 dalla vetta.

A seguire si sono piazzati Pedro Acosta (KTM, quarto a 0.255) e Johann Zarco (Honda, quinto a 0.258). Marc Marquez ha incominciato il fine settimana che potrebbe incoronarlo Campione del Mondo con la sesta posizione in sella alla Ducati ufficiale, staccato di 0.278 dal fratello. Jorge Martin, unico che può ancora matematicamente superare Marquez in campionato, staziona in decima piazza a 0.408: l’alfiere della Aprilia si trova alle spalle di Brad Binder, Fermin Aldeguer e Raul Fernandez.

Sono ammessi al Q2 delle qualifiche di domani anche Ai Ogura ed Enea Bastianini. Francesco Bagnaia è assente dopo la caduta in Qatar, dovranno prendere parte al Q1 Luca Marini (17mo con la Honda) e Franco Morbidelli (Ducati VR46). Di seguito la classifica dei tempi e risultati delle prove (pre-qualifiche) del GP del Portogallo 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Portimao.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP PORTOGALLO MOTOGP 2026

1 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’37.350 17 18 347.2

2 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’37.432 15 18 0.082 0.082 349.5

3 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’37.522 23 23 0.172 0.090 343.9

4 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’37.605 20 21 0.255 0.083 346.1

5 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’37.608 17 19 0.258 0.003 348.3

6 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’37.628 19 20 0.278 0.020 345.0

7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’37.647 21 22 0.297 0.019 350.6

8 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’37.670 18 23 0.320 0.023 342.8

9 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’37.701 22 22 0.351 0.031 342.8

10 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’37.758 25 26 0.408 0.057 349.5

11 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’37.859 19 24 0.509 0.101 345.0

12 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’38.003 20 21 0.653 0.144 346.1

13 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’38.106 12 17 0.756 0.103 347.2

14 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.140 21 22 0.790 0.034 345.0

15 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’38.262 24 25 0.912 0.122 343.9

16 96 Jake DIXON GBR Honda HRC Castrol HONDA 1’38.391 25 25 1.041 0.129 345.0

17 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’38.675 21 21 1.325 0.284 348.3

18 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’38.692 19 20 1.342 0.017 343.9

19 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’38.952 22 23 1.602 0.260 345.0

20 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’39.096 22 22 1.746 0.144 348.3

21 47 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.292 14 18 1.942 0.196 342.8

22 27 Iker LECUONA SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’39.366 18 20 2.016 0.074 346.1