Marco Bezzecchi comincia con il piede giusto il weekend di Portimao e firma il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2026, valevole come penultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. 1’39″002 il crono registrato dal romagnolo dell’Aprilia a fine turno senza aver mai cambiato le gomme.

Discorso diverso per il suo compagno di squadra spagnolo Jorge Martin, che ha fatto fatica a tenere il ritmo degli altri big nei primi run balzando in extremis al secondo posto con un gap di 142 millesimi grazie all’utilizzo di una coppia di gomme medie nuove. FP1 più solida in casa Ducati per i fratelli Marquez, con Alex terzo a 0.243 e Marc quarto a 0.259 girando per tutta la sessione con gli stessi pneumatici e dimostrando un buon passo.

Un gradino sotto troviamo l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez, quinto a 0.409, e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, sesto a 0.461, entrambi possibili outsider nella corsa al podio verso la Sprint ed il Gran Premio. Chiudono il quadro dei primi dieci Jack Miller sulla Yamaha Pramac, Fermin Aldeguer sulla Ducati Gresini, Pedro Acosta sulla KTM e Luca Marini sulla Honda.

CLASSIFICA FP1 GP PORTOGALLO MOTOGP 2026

1. Marco BEZZECCHI (Aprilia) 1:39.002

2. Jorge MARTIN (Aprilia) +0.142

3. Alex MARQUEZ (Ducati) +0.243

4. Marc MARQUEZ (Ducati) +0.259

5. Raul FERNANDEZ (Aprilia) +0.409

6. Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati) +0.461

7. Jack MILLER (Yamaha) +0.502

8. Fermin ALDEGUER (Ducati) +0.511

9. Pedro ACOSTA (KTM) +0.616

10. Luca MARINI (Honda) +0.884

11. Brad BINDER (KTM) +0.927

12. Diogo MOREIRA (Honda) +0.989

13. Ai OGURA (Aprilia) +0.999

14. Johann ZARCO (Honda) +1.011

15. Enea BASTIANINI (KTM) +1.189

16. Iker LECUONA (Ducati) +1.269

17. Fabio QUARTARARO (Yamaha) +1.294

18. Alex RINS (Yamaha) +1.313

19. Maverick VIÑALES (KTM) +1.538

20. Franco MORBIDELLI (Ducati) +1.667

21. Jake DIXON (Honda) +1.764

22. Augusto FERNANDEZ (Yamaha) +2.330