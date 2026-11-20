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Buongiorno amici e amiche di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale delle prove libere 1 del Gran Premio di Portogallo, penultimo appuntamento della stagione di MotoGP. Inizia così il weekend di Portimão, in cui Marc Marquez ha a disposizione un grosso match point per chiudere definitivamente i giochi di questa stagione del Motomondiale.

Per lo spagnolo non si tratta della prima possibilità di conquistare il suo ottavo titolo nella classe regina, traguardo finora raggiunto dal solo Giacomo Agostini. Già in Qatar, Marquez aveva avuto l’occasione di laurearsi campione del mondo, ma le vittorie di Bezzecchi e il settimo posto di Martin avevano rimandato i festeggiamenti. Dopo un avvio di stagione complicato, che lo aveva visto sprofondare a 102 punti dalla vetta dopo il GP d’Italia, il pilota Ducati ha cambiato marcia, conquistando sei vittorie nei dieci Gran Premi successivi e approfittando della caduta di Martin in Australia per portarsi al comando della classifica. Ora il catalano vanta 60 punti di margine sul connazionale: gli basterà guadagnarne altri due nella Sprint di domani per chiudere i conti, oppure potrà conquistare direttamente il titolo imponendosi nella gara breve. In caso contrario, avrà un’altra opportunità domenica, quando dovrà mantenere almeno 37 punti di vantaggio su Martin e assicurarsi il titolo anche nei confronti di Bezzecchi.

Alla griglia di partenza ci saranno parecchie novità. Per colpa della doppia frattura al piede destro rimediata in Qatar, Bagnaia salterà l’appuntamento portoghese, lasciando spazio al vicecampione di Superbike Iker Leucona, alla sesta presenza quest’anno. Confermati invece Augusto Fernandez e Jake Dixon al posto di Toprak Razgatlioglu e Joan Mir, entrambi ancora out per infortunio. Ad affiancare Dixon, ci sarà Luca Marini, al rientro dopo l’affaticamento che lo aveva costretto a saltare la gara domenicale in Qatar. Ritorno importante anche quello di Alex Marquez che, dopo l’intervento alla clavicola destra e alla mano sinistra, ha ottenuto il via libera per partecipare alle FP1, dopo le quali sarà visitato nuovamente.

Questo il programma della giornata di oggi: alle ore 11.45 italiane (ore 10.45 locali), inizierà la sessione di prove libere 1, che terminerà 45 minuti dopo. In seguito l’appuntamento è rimandato alle ore 16.00 (ore 15.00 locali), quando inizieranno le pre-qualifiche, della durata di un’ora, fondamentali per i piloti per saltare le Q1 di domani e passare direttamente alle Q2.

Come detto in precedenza, le prove libere inizieranno alle ore 11.45 italiane. Per non perdervi neanche un aggiornamento, potete seguirne la Diretta Live testuale qui su OA Sport. Vi aspettiamo!