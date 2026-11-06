MotoGP, Di Giannantonio brucia Marquez e Bezzecchi nelle pre-qualifiche di Lusail. Martin entra in Q2

Un redivivo Fabio Di Giannantonio piazza la zampata che non ti aspetti e realizza il miglior tempo assoluto nelle pre-qualifiche del Gran Premio del Qatar 2026, ventesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il pilota romano del team VR46 si è esaltato nel time-attack, firmando il nuovo record del Lusail International Circuit in 1’50″406.

Il “Diggia” ha preceduto l’altra Ducati GP26 del leader iridato Marc Marquez, che si è attestato al secondo posto con un distacco di 142 millesimi evidenziando però un ottimo ritmo su gomme usate e confermandosi uno dei favoriti principali verso la Sprint e la gara lunga. Sessione solida anche per l’Aprilia ufficiale di Marco Bezzecchi, terzo a 0.260 non migliorandosi con l’ultima gomma soft nuova al posteriore ma andando molto forte sul passo.

Segnali incoraggianti in casa Ducati Factory per Francesco Bagnaia, quarto a 0.386 con un buon potenziale soprattutto sul giro secco, mentre avanzano agevolmente in Q2 anche Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse ed Enea Bastianini con la KTM Tech 3. Missione compiuta per Jorge Martin, autore del settimo tempo a 0.635 dalla vetta con l’Aprilia nonostante una condizione fisica precaria.

Completano la top10 Johann Zarco su Honda, Ai Ogura su Aprilia e Brad Binder su KTM, mentre dovranno affrontare il Q1 due ducatisti titolari come Fermin Aldeguer e Franco Morbidelli ma soprattutto la KTM di un Pedro Acosta in grande difficoltà.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP QATAR MOTOGP 2026

1. Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati) 1:50.406

2. Marc MARQUEZ (Ducati) +0.142

3. Marco BEZZECCHI (Aprilia) +0.260

4. Francesco BAGNAIA (Ducati) +0.386

5. Raul FERNANDEZ (Aprilia) +0.608

6. Enea BASTIANINI (KTM) +0.618

7. Jorge MARTIN (Aprilia) +0.635

8. Johann ZARCO (Honda) +0.895

9. Ai OGURA (Aprilia) +0.912

10. Brad BINDER (KTM) +1.003

11. Fermin ALDEGUER (Ducati) +1.041

12. Franco MORBIDELLI (Ducati) +1.078

13. Luca MARINI (Honda) +1.142

14. Pedro ACOSTA (KTM) +1.169

15. Maverick VIÑALES (KTM) +1.247

16. Iker LECUONA (Ducati) +1.324

17. Diogo MOREIRA (Honda) +1.786

18. Jake DIXON (Honda) +1.987