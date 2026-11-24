Il 2026 di Maverick Viñales termina nel peggiore dei modi, con un’assenza che certifica le difficoltà di una stagione pesantemente condizionata dai problemi fisici. Il pilota spagnolo non sarà al via dell’ultimo Gran Premio del campionato, previsto dal 27 al 29 novembre sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. A prendere il suo posto nel box del Red Bull KTM Tech3 sarà nuovamente Pol Espargaró, chiamato ad affiancare Enea Bastianini per il conclusivo appuntamento del calendario.

La rinuncia è maturata in seguito agli ultimi accertamenti sulle condizioni del pilota, che continua a fare i conti con dolore e deficit di forza alla spalla sinistra. Si tratta delle conseguenze della violenta caduta avvenuta al Sachsenring nel 2025, alla quale è seguito un intervento chirurgico di revisione che, evidentemente, non ha prodotto il recupero sperato.

Dopo aver già saltato la gara di Portimão, Viñales e KTM hanno deciso di non forzare ulteriormente i tempi, privilegiando la tutela della sua salute rispetto alla possibilità di tornare in pista per l’ultima gara dell’anno. Una scelta dettata dalla prudenza, soprattutto considerando le sollecitazioni fisiche richieste dal tracciato spagnolo.

Si chiude così un campionato estremamente complicato per il numero 12, che è riuscito a prendere parte soltanto a dodici Gran Premi, pagando un prezzo altissimo per un infortunio che ha compromesso buona parte della sua stagione. A rendere ancora più difficile il momento c’è anche l’incertezza sul futuro: Viñales non figura infatti tra i piloti titolari in griglia per il 2027. Il forfait di Valencia gli negherà inoltre l’occasione di congedarsi davanti ai propri tifosi, in un finale che assume inevitabilmente i contorni di una conclusione amara dopo oltre dieci anni trascorsi nella classe regina.

La responsabilità di rappresentare Tech3 nell’ultimo fine settimana stagionale ricadrà ancora su Espargaró. Il collaudatore spagnolo, già protagonista di diversi interventi in sostituzione dei piloti titolari nel corso del campionato, metterà a disposizione della squadra la propria conoscenza approfondita della RC16. Oltre a cercare un risultato utile per il team, il suo contributo sarà particolarmente importante sul fronte tecnico, con la raccolta di informazioni e indicazioni in vista del lavoro di sviluppo previsto durante la pausa invernale.