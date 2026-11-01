MotoGP, Luigi Dall’Igna getta acqua sul fuoco: “Il titolo di Marquez? Mancano ancora 3 gare…”

Sono parole cariche di soddisfazione ed orgoglio quelle che Luigi Dall’Igna, direttore tecnico di Ducati Corse, ha riservato ai giornalisti al termine del Gran Premio di Malesia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Sepang, infatti, la scuderia di Borgo Panigale ha centrato un ennesimo successo in questo finale di campionato e un doppio podio che conferma come la moto bolognese su questa pista sappia sempre fare la differenza.

La vittoria è andata a Marc Marquez che ormai è ad un passo dal suo decimo titolo iridato (l’ottavo nella categoria) e che ha tagliato il traguardo con un margine di vantaggio di ben 4.1 secondi su Pedro Acosta, vincitore della Sprint Race di ieri, mentre completa il podio Alex Marquez a 5.9 dopo una gara nella quale si aspettava qualcosa in più. Quarta posizione per Ai Ogura a 6.7, quinta per Enea Bastianini a 10.8, mentre è sesto Marco Bezzecchi a 11.2. Settimo Luca Marini a 17.7, ottavo Fabio Di Giannantonio a 17.7, nono Brad Binder a 23.7, mentre completa la top10 Franco Morbidelli a 25.0.

Al termine della gara di Sepang il leader tecnico della Ducati ha analizzato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Sky Sport, smentendo che si sia vissuta una domenica semplice: “Oggi la gara è stata tutt’altro che facile. La motivazione principale è stata la gomma posteriore che, come ben sapevamo, doveva essere gestita in maniera particolare. Marc Marquez ha vinto e ha fatto un lavoro incredibile. Anche la moto, ovviamente, ha dimostrato il suo livello ed è stato confermato dal terzo posto di Alex Marquez. Siamo davvero contenti del nostro risultato complessivo”.

Ultima battuta sulla corsa al titolo iridato che vede il Cabroncito volare con 44 punti di vantaggio su Jorge Martin ma, per Gigi Dall’Igna, è ancora troppo presto per pensare ai festeggiamenti: “No no, c’è ancora tanta strada davanti a noi. Abbiamo tre gare da disputare e saranno tutte difficili. Fino a che non saranno chiusi i conti dovremo mantenere la concentrazione massima, come ha detto anche Marc. Sarà decisiva solo una cosa: arrivare all’ultima gara davanti a tutti. Oggi ha vinto alla grande. Lo abbiamo visto sin dal warm-up che era in grande forma. Anzi gli abbiamo detto che forse aveva spinto anche troppo ma, come spesso capita, ha dimostrato che aveva ragione lui”.