Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Malesia 2026: Acosta precede Marc Marquez e Bezzecchi

Pedro Acosta ha vinto la Sprint del Gran Premio della Malesia 2026, valevole come diciannovesimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Secondo successo della carriera nelle gare brevi del sabato (dopo la Thailandia ad inizio anno) per il giovane talento spagnolo della KTM, che si è imposto a sorpresa in quel di Sepang sotto qualche goccia di pioggia.

Il vero scroscio è arrivato solamente dopo la bandiera a scacchi, ma i big hanno dovuto comunque affrontare delle condizioni insidiose come dimostra la caduta del pole-man Alex Marquez nelle battute iniziali quando stava provando ad andare in fuga. Solido secondo posto per il leader della generale Marc Marquez con la Ducati davanti all’Aprilia dell’azzurro Marco Bezzecchi.

Quarto Ai Ogura con l’Aprilia Trackhouse dopo aver guidato a lungo la Sprint, precedendo i ducatisti italiani Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia. Completano la zona punti Brad Binder (KTM), Diogo Moreira (Honda) ed Enea Bastianini (KTM). Di seguito l’ordine d’arrivo della Sprint del Gran Premio della Malesia 2026 di MotoGP.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP MALESIA MOTOGP 2026

1. Pedro ACOSTA (KTM)

2. Marc MARQUEZ (Ducati)

3. Marco BEZZECCHI (Aprilia)

4. Ai OGURA (Aprilia)

5. Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati)

6. Francesco BAGNAIA (Ducati)

7. Brad BINDER (KTM)

8. Diogo MOREIRA (Honda)

9. Enea BASTIANINI (KTM)

10. Johann ZARCO (Honda)

11. Fabio QUARTARARO (Yamaha)

12. Alex RINS (Yamaha)

13. Luca MARINI (Honda)

14. Augusto FERNANDEZ (Yamaha)

15. Maverick VIÑALES (KTM)

16. Joan MIR (Honda)

17. Franco MORBIDELLI (Ducati)

18. Iker LECUONA (Ducati)

Rit. Alex MARQUEZ (Ducati)

Rit. Jack MILLER (Yamaha)

LA CLASSIFICA ED I DISTACCHI

1 12 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’04.098 165.7

2 9 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’04.676 165.6 0.578

3 7 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 20’05.408 165.5 1.310

4 6 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20’05.891 165.4 1.793

5 5 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20’09.151 165.0 5.053

6 4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’12.428 164.5 8.330

7 3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’12.582 164.5 8.484

8 2 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 20’13.099 164.4 9.001

9 1 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 20’13.199 164.4 9.101

10 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 20’13.643 164.4 9.545

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 20’14.174 164.3 10.076

12 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 20’16.348 164.0 12.250

13 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 20’16.813 163.9 12.715

14 47 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 20’18.976 163.7 14.878

15 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 21’46.941 152.6 1’42.843

16 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 21’47.924 152.5 1’43.826

17 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 21’49.163 152.4 1’45.065

18 27 Iker LECUONA SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 22’00.523 151.1 1’56.425

Ritirati

73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 4’01.318 165.3 8 laps

43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 4’18.066 154.6 8 laps