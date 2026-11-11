MotoGP, Aprilia prolunga il contratto di Lorenzo Savadori da collaudatore fino al 2028

In attesa degli ultimi due appuntamenti del Mondiale MotoGP 2026 e dei primi test ufficiali in vista del 2027, Aprilia ha annunciato di aver trovato un accordo con Lorenzo Savadori per prolungare il suo contratto da collaudatore fino al 2028. Il test rider italiano continuerà dunque a contribuire allo sviluppo della RS-GP, mentre non potrà più gareggiare come wild card ma soltanto (se necessario) come sostituto di un pilota titolare infortunato.

“Sono davvero contento di continuare il mio percorso insieme ad Aprilia Racing, a cui sono molto legato. Sono felice di ciò che abbiamo fatto finora e di quanto siamo cresciuti. Stiamo lavorando tutti duramente per vedere sempre Aprilia davanti a tutti, e sono orgoglioso e onorato di far parte di questo fantastico gruppo di persone, che ci mettono non solo un grandissimo impegno, ma anche tanto cuore in tutto ciò che fanno“, il commento del 33enne romagnolo.

Queste invece sono le parole di Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing: “Ci sono poche eccezioni di piloti che sposano una causa incondizionatamente e mettono il bene dell’azienda davanti alla propria ambizione personale. Lorenzo è senza alcun dubbio una di queste, ed è uno dei motivi per cui Aprilia Racing è diventata un punto di riferimento nella top class e lo ha fatto con uno spirito di squadra assolutamente compatto. Aprilia Racing non sarebbe completa senza Giga Sava“.