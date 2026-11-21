GP PortogalloMotoGP
Moto3, David Almansa domina le qualifiche e centra la pole a Portimao, Pini in terza fila
David Almansa fa la voce grossa in occasione delle qualifiche valide per il GP del Portogallo, atto numero ventuno (nonché penultimo) del Mondiale 2026 di Moto3 in scena questo fine settimana presso il complicato tracciato di Portimao. Lo spagnolo ha infatti dominato le qualifiche, ottenendo la pole position in una prima fila tutta spagnola.
Nello specifico il centuaro in forza al team Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha fermato il cronometro a 1:45.652, precedendo di 0.462 Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo), secondo davanti a David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), terzo con una differenza di 0.580.
Seconda fila invece per la GRYD Racind di Joel Kelso, quarto a 0.599 seguito da Joel Esteban (LEVEL UP – MTA) e Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3), sesto a 0.702. Sarà terza fila invece per il già Campione del Mondo Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team), costretto alla settima piazza con uno scarto di 0.731.
Il fuoriclasse iberico condividerà la stessa fila con il nostro Guido Pini (Leopard Racing), ottavo a 0.745 ponendosi alle spalle Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), nono con un gap di 0.760. Ricordiamo che la gara si svolgerà domani, domenica 22 novembre, alle ore 11:00 italiane.