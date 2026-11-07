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Moto2, Alex Escrig strappa la pole in Qatar. Prima fila per Manuel Gonzalez
Terminano con la pole position di Alex Escrig le qualifiche valide per il GP del Qatar, appuntamento numero venti del Mondiale 2026 di Moto2 in fase di svolgimento questo weekend presso il tracciato di Luisail. Prima pole in carriera con la Forward per il pilota, capace di contenere la furia di uno scatenato Manuel Gonzalez.
Nella fattispecie, il centauro arruolato tra le fila del KLINT Racing Team ha fermato il cronometro a 1:55.241, rifilando 0.126 al leader del Mondiale in forza al LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP che, a sua volta, ha preceduto Daniel Holgado (CFMOTO Power Electronics Aspar Team), piazzatosi al terzo posto con un gap di 0.233.
Ad aprire la seconda fila un particolarmente impattante Celestino Vietti (BETA Tools SpeedRS Team), quarto a 0.239 seguito da Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), quinto a 0.338, Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), sesto a 0.361 e l’inseguitore al titolo Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), solo settimo a 0.528 dalla vetta, complice anche il traffico consistente trovato nel momento clou.
Terza fila poi per Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), ottavo a 0.643 precedendo Adrian Huertas (Italtrans Racing Team), nono a 0.658, e Filip Salac (OnlyFans American Racing Team), decimo 0.661. Qualifiche sfortunate poi per i due italiani Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) e Luca Lunetta (BETA Tools SpeedRS Team), costretti a partire dalle retrovie dopo non aver brillato in Q1.