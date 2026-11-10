Ginnastica artistica, Daniil Smirnov vince l’all-around alle Olimpiadi Giovanili. Capuzzo in top-10

A Dakar (capitale del Senegal) è andata in scena la finale del concorso generale individuale di ginnastica artistica maschile nell’ambito delle Olimpiadi Giovanili 2026, la competizione multisportiva riservata agli juniores. Il russo Daniil Smirnov si è imposto con il punteggio complessivo di 81.298, maturato grazie a una routine di notevole spessore tecnico: 13.600 al corpo libero, 13.966 al cavallo con maniglie, 12.666 agli anelli, 13.866 al volteggio, 14.000 alle parallele pari, 13.200 alla sbarra.

Il fresco Campione d’Europa juniores ha inflitto addirittura due punti di distacco al britannico Uzair Chowdhury, che si è meritato la medaglia d’argento con 79.132. Sul gradino più basso del podio è salito il giapponese Ikki Nishihara (79.065), che si è lasciato alle spalle il cinese Lanbin Yang (78.465) e il connazionale Naoto Shiroiwa (76.265).

Il nostro Giacomo Capuzzo si è ben distinto in terra africana ed è riuscito a chiudere nella metà nobile della classifica generale: settima posizione con il riscontro totale di 74.864 (12.866 al quadrato, 12.133 al cavallo, 12.033 al castello, 12.233 alla tavola, 12.833 sugli staggi, 12.766 al ferro). Nel pomeriggio si disputerà la finale all-around femminile, dove Clarissa Rinaldi può puntare al podio. Domani la chiusura con la gara a squadre miste.