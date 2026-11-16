McLaren alza l’asticella in vista di Las Vegas: sviluppi in chiave 2027, guanto di sfida ad Antonelli

C’era bisogno di un successo così, a Woking. Non soltanto per il sorriso ritrovato, ma per un’altra ragione, più concreta: la vittoria di Lando Norris a Interlagos ha detto alla McLaren che la strada imboccata con gli ultimi sviluppi porta nella direzione giusta. E su quella strada si continua, a Las Vegas, dove debutterà un nuovo pacchetto di aggiornamenti. Andrea Stella lo ha spiegato senza giri di parole: servirà a chiudere al meglio il 2026, certo, ma soprattutto a gettare le fondamenta della vettura dell’anno prossimo.

In Brasile la squadra aveva schierato un’ala anteriore ridisegnata, un’ala posteriore e una beam wing inedite, più una serie di interventi sul fondo. Il concetto di ala anteriore, in particolare, è destinato a sopravvivere anche nel 2027. Le novità nel deserto del Nevada completeranno il quadro, in un momento in cui il team, quarto tra i Costruttori, si contende il terzo posto con la Red Bull.

Il Team Principal ha ripercorso una stagione a corrente alternata. Le vittorie in Ungheria e in Olanda, ha ricordato, sono arrivate subito dopo gli sviluppi estivi. “Dopo gli aggiornamenti in Ungheria è stato incoraggiante trovarci nella posizione di poter vincere“, ha detto. E ancora: “A Madrid, onestamente, avremmo dovuto vincere. Ma da lì in poi gli altri team hanno portato i loro aggiornamenti e abbiamo perso quella posizione“.

Il nodo, secondo Stella, sta soprattutto nelle qualifiche. “Credo che abbiamo pagato anche il prezzo di non aver avuto grandi sessioni di qualifica“, ha osservato, aggiungendo un rimpianto: “Sarebbe stato interessante vedere Lando partire davanti in gare come Austin o il Messico“.

A questo punto si tireranno le somme nell’appuntamento negli USA, anche per capire se la McLaren sarà davvero un valido pretendente al titolo l’anno venturo, lanciando il guanto di sfida a Kimi Antonelli e alla Mercedes. Il 2027 è già ora.