Ordine d’arrivo F1, GP Brasile 2026: cambia tutto con le penalità! Norris vince, Antonelli punito, Leclerc retrocesso

AGGIORNAMENTO ORE 23.00. I commissari di gara hanno inflitto tre penalizzazioni di cinque secondi. Gli interessati sono Charles Leclerc (per il contatto con Liam Lawson nelle battute conclusive della gara), Kimi Antonelli (per unsafe release ai danni di Franco Colapinto) e Oliver Bearman (per unsafe release ai danni di Leclerc). La sanzione non ha avuto conseguenze per Antonelli (resta quinto), mentre ha fatto retrocedere Leclerc di una posizione: da settimo a ottavo, in favore di Liam Lawson.

—

Oggi è andato in scena il GP del Brasile 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato Interlagos. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto su un circuito iconico e caratteristico, partendo su asfalto bagnato e dando vita a una gara altamente spettacolare, incerta davvero fino all’ultimo e in cui non sono mancati i colpi di scena, con la pioggia che è tornata protagonista negli ultimi quindici giri, rimescolando le carte in maniera vibrante per tutti gli appassionati.

Lando Norris ha vinto il GP del Brasile: il britannico è scattato dalla pole position al volante della McLaren, è stato superato al via da Kimi Antonelli, è stato molto attento nelle fasi successive di gara, ha gestito al meglio il primo pit stop, ha messo pressione ad Antonelli, ha approfittato del testacoda del fresco Campione del Mondo e ha conquistato un successo di enorme spessore.

Max Verstappen ha chiuso al secondo posto con la Red Bull, riuscendo a precedere il compagno di squadra Isack Hadjar. Doppio podio importante per la Red Bull, che è riuscita a lasciarsi alle spalle le due Mercedes. Antonelli ha commesso due testacoda dopo il primo pit-stop, non riuscendo a mettere le gomme in temperatura, e si è dovuto accontentare della quinta posizione alle spalle del compagno di squadra George Russell, anch’egli andato in testacoda in pit-lane.

Antonelli ha obbedito all’ordine di scuderia di lasciare passare Russell negli ultimi cinque giri e poi è stato punito con cinque secondi per unsafe release, ma la sanzione non ha compromesso il piazzamento del ventenne bolognese. Domenica complicata per le Ferrari: Lewis Hamilton si è reso protagonista di un funambolico primo giro in cui ha rimontato dieci posizioni, ma poi la gara del sette volte Campione del Mondo non ha regalato ulteriori sussulti e ha chiuso in nona posizione alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc, settimo dopo un duro duello con Liam Lawson (Racing Bulls) e poi punito con cinque secondi proprio per il contatto con Lawson, retrocedendo in ottava piazza.

Sesto Oscar Piastri con l’altra McLaren, a punti anche Nico Hulkenberg (decimo con la Audi). Di seguito l’ordine d’arrivo del GP del Brasile 2026, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1, andata in scena sul circuito di Interlagos.

ORDINE D’ARRIVO GP BRASILE F1 2026

1. Lando Norris (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Isack Hadjar (Red Bull)

4. George Russell (Mercedes)

5. Kimi Antonelli (Mercedes), penalizzato di cinque secondi

6. Oscar Piastri (McLaren)

7. Liam Lawson (Racing Bulls)

8. Charles Leclerc (Ferrari), penalizzato di cinque secondi

9. Lewis Hamilton (Ferrari)

10. Nico Hulkenberg (Audi)

11. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

12. Fernando Alonso (Aston Martin)

13. Franco Colapinto (Alpine)

14. Pierre Gasly (Alpine)

15. Alexander Albon (Williams)

16. Gabriel Bortoleto (Audi)

17. Oliver Bearman (Haas), penalizzato di cinque secondi

18. Sergio Perez (Cadillac)

19. Carlos Sainz (Williams)

20. Rafael Camara (Haas)

Rit. Lance Stroll (Aston Martin)

Rit. Valtteri Bottas (Cadillac)

RISULTATI E CLASSIFICA GP BRASILE F1 2026

1 Lando Norris McLaren Leader 3

2 Max Verstappen Red Bull Racing +14.602 3

3 Isack Hadjar Red Bull Racing +24.485 3

4 George Russell Mercedes +33.991 2

5 Kimi Antonelli Mercedes +36.017 3

6 Oscar Piastri McLaren +56.475 3

7 Charles Leclerc Ferrari +73.586 2

8 Liam Lawson Racing Bulls +75.402 3

9 Lewis Hamilton Ferrari 1 L 3

10 Nico Hulkenberg Audi 1 L 3

11 Arvid Lindblad Racing Bulls 1 L 3

12 Fernando Alonso Aston Martin 1 L 3

13 Franco Colapinto Alpine 1 L 3

14 Pierre Gasly Alpine 1 L 3

15 Alexander Albon Williams 1 L 3

16 Gabriel Bortoleto Audi 1 L 3

17 Oliver Bearman Haas F1 Team 1 L 3

18 Sergio Perez Cadillac 2 L 2

19 Carlos Sainz Williams 2 L 3

20 Rafael Câmara Haas F1 Team 2 L 3

21 Lance Stroll Aston Martin – – 2

22 Valtteri Bottas Cadillac – – – –