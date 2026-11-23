Il Mondiale 2026 di F1 ha già incoronato il suo re con largo anticipo: Kimi Antonelli ha conquistato in Messico uno storico titolo iridato al volante della Mercedes, diventando il più giovane campione del mondo di sempre. Eppure, mentre la stagione si avvia verso gli ultimi appuntamenti in Medio Oriente, nel paddock lo sguardo è già proiettato al 2027. E i numeri di questa seconda parte di campionato lanciano un segnale inequivocabile: il principale candidato a recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione potrebbe essere ancora una volta Max Verstappen.

A inquadrare questa inversione di tendenza sono i risultati ottenuti dal Gran Premio d’Italia in avanti. Al termine della domenica trionfale di Monza, il 6 settembre, la classifica delineava uno scenario chiaro: Antonelli comandava con 267 punti, mentre Verstappen occupava addirittura la sesta posizione, fermo a quota 127 e con un ritardo di ben 140 lunghezze dal leader del Mondiale. Da quel momento, tuttavia, gli equilibri sono progressivamente cambiati. La Red Bull ha ritrovato competitività e l’olandese ha innestato una marcia superiore, dando vita a una rimonta di grande spessore.

Nelle sette gare disputate dopo Monza, fino al recente successo di Las Vegas, Verstappen ha raccolto 177 punti, contro i 135 conquistati da Antonelli. Per il quattro volte campione del mondo si tratta di un bottino particolarmente significativo, costruito anche attraverso le vittorie di Sepang, Singapore, Città del Messico e Las Vegas. Il bilancio fotografa una rimonta tutt’altro che marginale: Antonelli è salito a quota 402 punti, mentre Verstappen ha raggiunto i 304, riducendo il distacco a 98 lunghezze. Sono 42 i punti recuperati dall’olandese sul pilota Mercedes nell’arco di questa fase conclusiva della stagione.

È proprio questa progressione a spiegare perché lo stesso Antonelli abbia individuato in Verstappen il principale avversario in prospettiva 2027. Difendere il titolo potrebbe rivelarsi un’impresa ben più complessa rispetto alla conquista della prima corona iridata. La velocità e il talento del bolognese non sono in discussione, ma confrontarsi con un campione dell’esperienza e della determinazione dell’olandese richiederà un ulteriore salto di qualità, soprattutto nella gestione delle situazioni più delicate.

Per presentarsi al via del prossimo Mondiale nelle condizioni di competere ad armi pari, Antonelli dovrà completare il proprio percorso di maturazione. Non si tratta di rinnegare l’istinto che ne ha accompagnato l’ascesa, ma di affiancargli quella lucidità e quella solidità mentale che distinguono i grandi campioni. In una stagione in cui il titolo potrebbe tornare a essere in palio fin dalle prime gare, la capacità di gestire la pressione e i duelli diretti rischierà di fare la differenza almeno quanto la velocità sul giro.

Verstappen, del resto, è un avversario che non concede molto sul piano del confronto diretto. L’olandese ha costruito una parte importante della propria reputazione sulla capacità di portare ogni duello al limite, sfruttando frenate aggressive, traiettorie al confine del regolamento e una gestione del corpo a corpo estremamente determinata. A tutto questo si aggiunge la componente psicologica, che nel confronto con un avversario diretto può assumere un peso altrettanto rilevante: dichiarazioni pungenti, schermaglie mediatiche e prese di posizione capaci di alimentare la pressione.

Finora tra i due è prevalso un rapporto di stima reciproca, ma il ritorno della Red Bull ai vertici potrebbe modificare sensibilmente gli equilibri. La sfida per Antonelli sarà soprattutto quella di non lasciarsi condizionare dall’esperienza e dal temperamento dell’olandese. Incassare un attacco senza perdere lucidità, evitare reazioni impulsive e rispondere in pista con la stessa determinazione saranno passaggi fondamentali nel percorso che lo attende.

Il talento necessario per competere ai massimi livelli è già emerso con chiarezza. Adesso, però, per confermarsi al vertice della Formula 1, Antonelli dovrà dimostrare di possedere anche quella solidità caratteriale indispensabile per affrontare un avversario come Verstappen. Perché vincere un Mondiale è un’impresa, ma riuscire a difenderlo quando Max torna a essere il riferimento della griglia rappresenta una sfida di tutt’altra natura.