Jannik Sinner si opera. Dopo mesi di terapie conservative e fisioterapia, il tennista altoatesino ha deciso di ricorrere alla chirurgia per risolvere il problema al ginocchio destro che gli impedisce di tornare in campo con regolarità. A rendere lo scenario sempre più concreto è il viaggio prenotato dall’azzurro da Bolzano a Turku, riportato da Sky Sport, fonte che per autorevolezza dà alla notizia un peso difficilmente trascurabile.

L’operazione è in programma domani, martedì 24 novembre, in una clinica di Turku. A eseguirla dovrebbe essere il professor Lasse Lempainen, specialista di fama internazionale nel trattamento delle patologie tendinee e muscolari.

La decisione sarebbe maturata al termine di valutazioni approfondite, culminate in un incontro nel fine settimana a Milano tra il giocatore, il suo entourage e il chirurgo finlandese. Le cure conservative non avrebbero dato i risultati sperati: la tendinopatia al ginocchio destro, emersa durante un allenamento a Montecarlo, non è migliorata come si auspicava, tanto da far slittare anche l’avvio della preparazione invernale a Marbella.

L’intervento comporterà la rinuncia agli Australian Open di gennaio, primo Slam del 2027. I tempi di recupero andranno definiti in base all’esito dell’operazione e alle successive valutazioni mediche, ma l’indicazione è di uno stop di tre/quattro mesi. Il rientro nel circuito, quindi, potrebbe slittare alla primavera del 2027, con aprile come orizzonte più probabile.

Per il campione azzurro si apre una fase importante, dopo un periodo già segnato dall’impossibilità di competere con continuità. L’ultima apparizione ufficiale risale al trionfo di Wimbledon del 12 luglio, e da allora il problema fisico ha condizionato ogni programma.

Se è una rinuncia pesante nell’immediato, la scelta dell’operazione appare anche come il modo per chiudere un percorso di cure che finora non aveva restituito le garanzie necessarie per tornare ai massimi livelli. Manca ancora un comunicato ufficiale da parte di Sinner o del suo team, ma gli elementi raccolti, a partire dal volo per la Finlandia, rendono lo scenario molto solido.