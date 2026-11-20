Un venerdì che non ha fornito granché in termini di valori in campo quello andato da poco agli archivi. A confermarlo è Max Verstappen, il quale ha ottenuto il tredicesimo piazzamento in occasione della seconda sessione di libere valida per il GP di Las Vegas, ventunesimo nonché terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1.

Il pilota della Red Bull, così come gli altri, ha dovuto fare i conti con una pista in evoluzione da bagnato ad umido. Una condizione che, stando al meteo, non si presenterà più nei prossimi turni. Non a caso, il nativo di Hasselt una volta arrivato al parco chiuso ha liquidato la giornata in poche battute:

“Le condizioni non erano davvero rappresentative con il weekend che si prospettava asciutto, quindi non c’era molto valore nel correre oggi – ha detto Verstappen – Abbiamo fatto solo un paio di giri per vedere in che stato fosse la macchina e identificare alcune aree su cui concentrarsi domani, ma nel complesso è stata una giornata piuttosto improduttiva a causa del meteo”.

In ultimo l’olandese ha aggiunto: “Con una sola sessione di prove rimasta prima delle Qualifiche, è importante che ne facciamo una buona e ottimizziamo tutto ciò che possiamo“. Ricordiamo che le qualifiche cominceranno alle ore 5:00 di domani, sabato 21 novembre.