George Russell ha segnato il miglior tempo in occasione della seconda sessione di prove libere valida per il GP di Las Vegas, atto numero ventuno del Mondiale 2026 di Formula 1 in fase di svolgimento questo weekend presso il Las Vegas Strip Circuit. Buona prestazione per il britannico, che si è ben destreggiato in condizioni non semplice contrassegnate da pioggia e asfalto umido.

Nello specifico il pilota in forza alla Mercedes ha fermato il cronometro a 1:47.272, rifilando 0.071 a Pierre Gasly (Alpine) e 0.333 a Charles Leclerc (Ferrari). Approdato in zona mista, il nativo di King’s Lynn ha analizzato il suo lavoro in pista:

“È sempre bello chiudere in testa, ma sappiamo che oggi non rispecchia i reali valori – ha detto Russell – Le condizioni sono cambiate per tutto il tempo, e abbiamo fatto il nostro giro quando la pista era al suo punto più asciutto, mentre altri sembravano molto veloci anch‘essi. Non siamo stati competitivi come lo eravamo nel bagnato rispetto al weekend scorso, quindi ci sono alcune cose da capire durante la notte.

Russell ha inoltre aggiunto: “Domani sarà impegnativo se rimane asciutto e vorremo massimizzare i giri in vista delle qualifiche, in particolare per testare i pneumatici e qualsiasi potenziale granitura in queste condizioni fredde. Mi sento bene al momento, però. Siamo stati in prima fila nelle ultime due gare, le prestazioni sono state forti, e questa è una pista che mi piace davvero. Speriamo di poter costruire su quello e avere un altro buon weekend“.