È stato un primo giorno di prove libere particolare e fortemente condizionato dal meteo quello andato in scena sul circuito cittadino di Las Vegas, teatro del 21° appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Nonostante il positivo terzo tempo fatto registrare al termine della seconda sessione di prove libere (1:47.605, alle spalle di George Russell e Pierre Gasly), Charles Leclerc predica prudenza.

La pioggia battente che ha reso impraticabile la pista nelle FP1 e l’asfalto ancora viscido delle FP2 hanno infatti reso poco indicativi i valori emersi in pista, specialmente in vista del proseguimento del fine settimana, quando il meteo dovrebbe tornare sereno.

“Una giornata complicata per tutte le squadre in griglia, a causa delle condizioni meteorologiche e della pista bagnata“, ha commentato il pilota monegasco della Ferrari al termine delle sessioni. “Non c’è molto da trarre per il resto del weekend, dato che dovrebbe essere asciutto da ora in poi“, ha aggiunto.

Con le gomme slick inutilizzabili, il lavoro della scuderia di Maranello si è concentrato esclusivamente sulla raccolta dati sul bagnato, un esercizio comunque prezioso per il futuro: “Non abbiamo girato in FP1, poi abbiamo completato diverse tornate in FP2, il che è stato positivo in termini di ciò che abbiamo imparato riguardo alla guida in queste condizioni. Speriamo che alcuni degli insegnamenti siano utili in futuro“, le parole di Charles.

L’appuntamento con i veri equilibri in pista è dunque rimandato alla terza e ultima ora di prove libere, prima delle qualifiche, dal momento che le previsioni preannunciano condizioni di pista asciutta: “Domani riprenderemo e vedremo dove ci collochiamo in FP3“, ha concluso Leclerc.