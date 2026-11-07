Marc Marquez spiega il contatto con Bezzecchi: “Cercavo il cordolo, non ho fatto nulla di strano”

Marc Marquez ha strappato una controversa prima posizione nella Sprint Race valida per il GP del Qatar, ventesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP in fase di svolgimento presso il circuito di Lusail. Vittoria importante per lo spagnolo, a caccia del titolo iridato, ormai davvero a un paso.

Lo spagnolo in forza alla Ducati ha infatti letteralmente sbattuto fuori Marco Bezzecchi in una emozionante bagarre non sanzionata da chi di dovere. Al secondo posto si è poi accomodato un ottimo Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing), il quale ha preceduto un eroico Jorge Martin (Aprilia), terzo con tutti gli acciacchi del caso.

Una volta arrivato in zona mista, il Cabronçito ha commentato l’episodio: “Non ho fatto nulla di strano. Lui girava mezzo secondo più forte di me. Forse si aspettava di passarmi all’interno, io però ho staccato tardi, sono andato lungo. Se si guarda l’elicottero faccio sempre la stessa cosa nello stesso punto ad ogni giro, sia in solitaria che con altri“.

Marquez ha poi chiosato: “Ho cercato il cordolo per fare il pick-up, ho visto che c’era una moto, ho sollevato forte. Non ho cercato il contatto perché ero in una posizione di vantaggio. Quello che arriva da dietro sa com’è la situazione. Il contatto c’è stato, si aperto tutto il mio airbag, è stato un incidente simile all’Indonesia. Bezzecchi va fortissimo per ora, noi non possiamo andare così forte”.