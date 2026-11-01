Marc Marquez fa il vuoto nel warm-up di Sepang e rifila distacchi pesanti a tutti. 6° Bezzecchi

Il solito Marc Marquez ha messo a segno il miglior tempo a conclusione del warm-up del Gran Premio di Malesia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Sepang baciato da sole pieno e temperature già elevate nonostante il turno mattutino (32° per quanto riguarda l’atmosfera e 40 sull’asfalto) si è ripetuto il derby interno alla famiglia Marquez, come molto probabilmente avverrà anche in gara.

Marc Marquez (Ducati Factory) ha stampato un clamoroso 1:58.902 rifilando quasi mezzo secondo al fratello Alex (Ducati Gresini) che si ferma, infatti, a 486 millesimi di distacco, mentre in terza posizione si classifica Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 503. Quarto il nipponico Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) a 669 millesimi dalla vetta, quinto il francese Johann Zarco (LCR Honda) a 728, mentre è sesto Marco Bezzecchi (Aprilia Ufficiale) a 735.

Settimo il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) a 768 millesimi, ottavo lo spagnolo Alex Rins (Yamaha Ufficiale) a 780 mentre è nono Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 836, con lo spagnolo Joan Mir (Honda HRC) che completa la top10 a 867. Non va oltre la 12a posizione Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Factory) a 909 millesimi dal compagno di team, subito davanti a Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) quindi 15° Luca Marini (Honda HRC) a 1.057, mentre è 21° Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46) a 10.440.

A questo punto la classe regina si concentra in vista della gara che scatterà alle ore 08.00 italiane (le ore 15.00 locali) e che andrà a consegnare 25 punti che potrebbero risultare fondamentali per la corsa al titolo della MotoGP.