Dopo le prime tre partite del match per il Campionato del Mondo tra Gukesh Dommaraju e Javokhir Sindarov il punteggio è di 1,5-1,5. Un effetto collaterale della situazione è che, in questo modo, Magnus Carlsen resta con certezza numero 1 del mondo, anche se il ranking stilato dalla FIDE da dicembre lo vedrà con un ELO di 2804, cioè vicinissimo a scendere sotto una quota che, per lui, è ormai consueta, ma che per il resto del mondo è a metà tra il mostruoso e il raggiungibile solo periodicamente.

Ricapitolando quanto già detto: per arrivare al numero 1 Sindarov avrebbe dovuto vincere il match mondiale per 8-0, 7,5-0,5 oppure 7-1. Tre risultati che le previsioni della vigilia avrebbero anche dato come possibili, ma che all’atto pratico era estremamente complesso anche solo pensare si sarebbero verificati, giacché nei match iridati entrano in scena logiche che sfuggono a quella che è la normale stagione (non semplice per il Campione del Mondo in carica).

A Sindarov resta in ogni caso l’opportunità di salire al numero 2 della classifica mondiale in caso di successo con un punteggio che sia di 7,5-1,5, 8-2, 7,5-2,5 oppure 8-3. L’impressione, però, è che neppure questa quota sarà raggiunta, perché il match sta assumendo pieghe di natura molto particolare e, sicuramente, sta riportando Gukesh al centro dell’attenzione. Ciò non toglie ovviamente che l’uzbeko conservi un maggior numero di possibilità.

Parliamo del resto di un match giovane, ma tra due giocatori che stanno facendo della grande precisione un punto di forza, ed è ciò che sta finora impressionando al netto dei modi in cui le tre partite fino a ora giocate si sono dipanate. Oggi c’è il giorno di riposo, domani si va di nuovo in scena per la quarta partita.