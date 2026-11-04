Lorenzo Musetti batte il n. 1 del mondo per la seconda volta! Tutti gli italiani a riuscire nell’impresa

Lorenzo Musetti ha firmato una splendida impresa al secondo turno del Masters 1000 di Parigi, sconfiggendo il tedesco Alexander Zverev con il perentorio punteggio di 7-6(5), 6-2 e qualificandosi agli ottavi di finale del torneo in corso di svolgimento sul cemento indoor della capitale francese, dove se la dovrà vedere contro il padrone di casa Luca van Assche, tra l’altro già battuto un paio di settimane fa ai quarti del torneo ATP 250 di Lione.

Il tennista italiano è riuscito a battere il fresco numero 1 del mondo, balzato al comando del ranking ATP lo scorso 2 novembre: alla seconda partita giocata con lo status di leader della classifica internazionale, il tedesco si è arenato e non si presenterà nel migliore dei modi alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato agli otto migliori giocatori dell’annata agonistica, che andrà in scena sul cemento della Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre.

Lorenzo Musetti era già riuscito a battere un numero 1 del mondo: al Masters 1000 di Montecarlo nel 2023 ebbe la meglio nei confronti del serbo Novak Djokovic agli ottavi di finale. Sono soltanto nove gli italiani capaci di sconfiggere l’uomo in testa al ranking ATP a partire dal 23 agosto 1973, quando la graduatoria è diventata computerizzata. Il primo a riuscire nell’impresa fu Corrado Barazzutti a Monaco di Baviera nel 1974, quando dettò legge contro Ilie Nastase.

A seguire Adriano Panatta ebbe la meglio nei confronti di Jimmy Connors nella finale di Stoccolma nel 1975 e al primo turno di Houston nel 1977. Gianluca Pozzi beneficiò del ritiro di Andre Agassi nel cuore del secondo set, dopo aver perso il primo, agli ottavi del Queen’s nel 2000. Resta iconica l’affermazione di Filippo Volandri contro Roger Federer agli ottavi degli Internazionali d’Italia nel 2007, poi toccò a Fabio Fognini (contro Andy Murray al secondo turno di Roma nel 2017) e a Lorenzo Sonego (contro Novak Djokovic ai quarti di Vienna nel 2020)

Già detto dell’affermazione di Lorenzo Musetti nel Principato, vanno ricordate le perle di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz (nella semifinale di Miami nel 2023 e quest’anno nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, riprendendosi lo scettro di numero 1 del mondo). Nel novero dei nove eletti italiani figura anche Luca Nardi, che si esaltò contro Novak Djokovic al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells nel 2024.