Lorenzo Musetti avanza a Stoccolma e pensa alla Davis: “Sto bene e sto tornando ai miei migliori livelli”

Lorenzo Musetti ha vissuto un 2026 decisamente complicato per colpa di diversi infortuni. Il primo, ben noto, lo ha colpito nel corso del quarto di finale degli Australian Open, quando stava disponendo di Novak Djokovic. Un segnale che le cose sarebbero state difficili lungo tutto il corso dell’anno e, infatti, così è stato. Il tennista toscano, per questo motivo, vuole almeno chiudere bene la stagione e ripresentarsi nel migliore dei modi in vista del 2027.

Il tennista classe 2002 è impegnato nell’ATP di Stoccolma per preparare al meglio la Final 8 di Coppa Davis che andrà in scena a Bologna. Nella capitale svedese ha iniziato nel migliore dei modi sconfiggendo Toby Samuel, con il punteggio di 6-1, 6-4. Ora ai quarti di finale arriverà l’ostacolo rappresentato da Ugo Humbert. Si tratta di una sfida inedita dato che Musetti e il francese non si sono mai affrontati in un incontro ufficiale.

Un risultato che ha dato fiducia al nostro portacolori, come ha confermato ai microfoni di ATP: “Sono molto felice di essere tornato in Svezia. È la mia prima volta a Stoccolma e mi sono trovato davvero bene in campo. Mi piace molto questo torneo e sono riuscito ad adattarmi bene alle condizioni di gioco. Ho disputato un’ottima partita, soprattutto con il dritto, un colpo che mi ha permesso di fare la differenza. Sono soddisfatto di come ho iniziato il torneo”.

Il momento giusto per fare un quadro generale della sua situazione: “Mi sento bene in campo e sto giocando con grande fiducia. Sto cercando di essere sempre aggressivo: è proprio questo il tipo di tennis che esprimevo quando ero al massimo della forma. È stata una stagione difficile, condizionata dai numerosi infortuni, ma finalmente sento di stare tornando ai miei livelli migliori”.