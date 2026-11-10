Buona la prima per Lorenzo Musetti a Stoccolma: Samuel sconfitto in due set

Esordio vincente per Lorenzo Musetti all’ATP 250 di Stoccolma. Sul veloce indoor scandinavo il toscano, n. 25 del mondo, era atteso al riscatto dopo la cocente sconfitta negli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi contro il francese Luca Van Assche.

Al debutto nel torneo, il carrarino affrontava un avversario sulla carta alla portata, il britannico Toby Samuel (n. 95 del ranking), proveniente dalle qualificazioni. La sfida è stata pressoché senza storia: Musetti si è imposto per 6-1 6-4 in un’ora e 11 minuti. Il punteggio avrebbe potuto essere ancora più netto, se l’azzurro fosse stato un po’ più cinico nel secondo parziale, ma la sostanza non cambia. Musetti accede così ai quarti di finale, dove affronterà il vincente della sfida tra il francese Ugo Humbert (n. 7 del seeding) e il croato Borna Gojo.

Nel primo set l’andamento è chiaro fin dalle prime battute: tra i due c’è un divario tennistico evidente. Musetti esegue alla perfezione lo spartito, forzando gli errori di Samuel, che nel secondo game cede il servizio. Il britannico riesce a conquistare il quarto gioco, ma sarà l’unico dell’intera frazione. Lorenzo fa il bello e il cattivo tempo, mettendo in mostra tutta la sua varietà, e chiude 6-1 in 26 minuti.

Nel secondo set il giocatore britannico prova a estrarre qualcosa di più dal proprio tennis, ma a condurre le danze è sempre Musetti. Il break arriva nel terzo game, ai vantaggi. L’azzurro è poco pragmatico nel quinto gioco, quando spreca una palla del doppio break, e non del tutto lucido nel nono, dove deve fronteggiare due match point. Il decimo game, però, è quello decisivo: Musetti tiene la battuta senza concedere neppure un quindici e chiude sul 6-4.

Dalle statistiche emerge un 68% di prime in campo, con cui il toscano ha ottenuto il 78% dei punti. Ancora più alta la percentuale di punti vinti con la seconda (80%). Un match vicino alla perfezione per l’azzurro, con 19 vincenti e soli 7 errori gratuiti.