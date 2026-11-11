Dove vedere in tv Musetti-Humbert, ATP Stoccolma 2026: orario, programma, streaming

Lorenzo Musetti affronterà Ugo Humbert ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Stoccolma: dopo aver regolato il britannico Toby Samuel all’esordio, il tennista italiano sarà atteso dal confronto con il temibile francese sul cemento indoor della capitale svedese. Si affronteranno la terza testa di serie del tabellone e il numero 7 del seeding, in una partita che si preannuncia molto spettacolare e avvincente.

Il 24enne toscano sta attraversando un buon momento di forma e punta a farsi strada in terra scandinava, anche per avvicinarsi con il giusto piglio alla Coppa Davis. Il 28enne transalpino, reduce dalle affermazioni contro il paraguayano Vallejo e il croato Gojo, è stato battuto nelle ultime settimane da Matteo Berrettini al Masters 1000 di Parigi e da Novak Djokovic al torneo ATP 500 di Basilea.

L’appuntamento è per giovedì 12 novembre, sarà il quarto incontro a partire dalle ore 13.00 sul Campo Centrale: il programma di giornata sarà aperto dalla sfida tra Michelsen e Tabilo, a seguire (non prima delle ore 15.00) ci sarà spazio per il confronto tra Tirante e Shevchenko, poi Fritz incrocerà Rune (non prima delle ore 18.30), infine toccherà al nostro portacolori. Si sfidano il numero 25 del mondo e il numero 39 del ranking ATP, non ci sono precedenti sul circuito maggiore.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Humbert, quarto di finale del torneo ATP 250 di Stoccolma. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203); prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-HUMBERT, QUARTI ATP STOCCOLMA

Giovedì 12 novembre

Quarto match dalle ore 13.00 Lorenzo Musetti vs Ugo Humbert – Diretta tv su Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 13.00 sul Campo Centrale, si giocheranno nell’ordine: Michelsen-Tabilo, Tirante-Shevchenko (non prima delle ore 15.00), Fritz-Rune (non prima delle ore 18.30). A seguire toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-HUMBERT: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.