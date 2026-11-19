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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del match Valencia-Virtus Bologna, valido per la tredicesima giornata della regular season dell’Eurolega 2026/2027. La squadra italiana ha rialzato la testa con uno splendido successo sul Panathinaikos, interrompendo una striscia di cinque sconfitte consecutive.

I ragazzi di Alex Mumbru troveranno sul loro cammino un altro cliente molto ostico, che attualmente è in testa alla graduatoria della competizione continentale. Gli emiliani, prima della bella vittoria per 84-79 contro il team ellenico, stavano attraversando un momento complicato in questo torneo, con uno score complessivo di quattro incontri vinti e ben sette persi.

Percorso opposto per Valencia, che vanta nove successi e tre sconfitte nel proprio ruolino di marcia stagionale in Eurolega. Nell’ultimo turno, il team iberico, ha superato per 76-64 i serbi del Partizan.

La squadra bolognese dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo per agguantare un risultato positivo, sperando in un’altra giornata di grazia per i tre tenori della partita di martedì: Rasheed Bello, Aliou Diarra e Momo Diouf. Coach Xavi Albert, invece, può contare su elementi di assoluto livello, come Kameron Taylor, TJ Shorts II e Armoni Brooks.

Il match tra Valencia e Virtus Bologna si giocherà alla Roig Arena di Valencia e avrà inizio alle ore 21.00. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata. Buon divertimento!