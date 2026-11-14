LIVE Perugia-Trento, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: show nella prima semifinale

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Sir Susa Scai Perugia ed Itas Trentino, prima semifinale della Del Monte Supercoppa 2026. Al PalaRaschi di Parma inizia la final four che assegnerà il primo titolo stagionale con una sfida da non perdere.

Dopo nemmeno una settimana Perugia e Trento si ritrovano di fronte in una semifinale che promette spettacolo. I campioni d’Italia, d’Europa e del Mondo in carica affrontano la formazione dolomitica per ripetere il successo della passata stagione. Una sfida già vista domenica scorsa nella quinta giornata della Superlega con Perugia vittoriosa al tie-break in casa dell’Itas Trentino.

Perugia è ancora imbattuta in quest’inizio di stagione, dove è però stata costretta per due volte al quinto set. Oltre al già citato tie-break di settimana scorsa, gli umbri sono stati messi spalle al muro anche da Cuneo nell’esordio stagionale. I campioni del Mondo in carica sono guidati sempre dall’esperienza e dalla leadership di Simone Giannelli, cervello in campo della formazione allenata da Angelo Lorenzetti.

Il palleggiatore della nazionale italiana è riuscito a trovare velocemente l’intesa con Ferre Reggers, arrivato in estate, e con Giovanni Sanguinetti, con il quale aveva già lavorato nei mesi estivi in nazionale. Confermato il resto del sestetto titolare con Oleh Plotnytskyi, MVP della sfida contro Trento, Kamil Semeniuk ed Agustin Loser, mentre Luca Loreti ha raccolto la pesante eredità di Massimo Colaci.

Contro Perugia è arrivata la prima sconfitta stagionale dell’Itas Trentino, che proverà a rialzare immediatamente la testa proprio contro gli umbri. La formazione dolomitica ha voltato definitivamente pagina dopo la disastrosa stagione passata, condizionata pesantemente dagli infortuni dei propri giocatori. Un’annata iniziata con il piede giusto grazie ai ritrovati Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, che sono tornati al 100% riprendendosi sulle spalle la propria formazione.

Trento ha confermato la diagonale principale della passata stagione con Riccardo Sbertoli al palleggio e Theo Faure nel ruolo di opposto. Al centro della rete confermatissimo il brasiliano Flavio a cui è stato affiancato il centrale serbo Aleksandar Nedeljkovic, arrivato in estate da Verona. A guidare la seconda linea dell’Itas Trentino è ancora Gabriele Laurenzano, ormai una certezza della pallavolo italiana.

La prima semifinale della Del Monte Supercoppa 2026 tra Sir Susa Scai Perugia e Itas Trentino è in programma alle 15.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Perugia-Trento con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!