Dove vedere in tv Perugia-Trento, Supercoppa Italiana volley 2026: orario semifinale, canale, streaming

Perugia e Trento si affronteranno nella semifinale della Supercoppa Italiana 2026 di volley maschile, che andrà in scena sabato 14 novembre (ore 15.30) al PalaRaschi di Parma. Nella località emiliana si assegna il primo trofeo della stagione e ad alzare il sipario sul fine settimana sarà il big match per eccellenza, tra l’altro già giocato settimana scorsa in Superlega con il successo della corazzata umbra al tie-break in casa della compagine avversaria.

I Block Devils si sono qualificati all’appuntamento da Campioni d’Italia, mentre i dolomitici sono stati ammessi in virtù del piazzamento conseguito nella passata regular season di campionato. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso, equilibrato e vibrante, che metterà in palio la qualificazione alla finale di domenica 15 novembre, da disputare contro la vincente dell’altra semifinale tra Verona e Civitanova, in programma alle ore 18.00 di sabato nello stesso impianto di gioco.

Perugia potrà affidarsi sul palleggiatore Simone Giannelli, che potrà fare leva sull’opposto Ferre Reggers, sugli schiacciatori Kamil Semeniuk e Oleh Plotnkytskyi, sui centrali Giovanni Sanguinetti e Agustin Loser. Trento risponderà con i martelli Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il bomber Theo Faure, i centrali Flavio Resende e Aleksandar Nedeljkovic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Trento, semifinale della Supercoppa Italiana 2026 di volley maschile. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Rai Play e VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PERUGIA-TRENTO, SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY

Sabato 14 novembre

Ore 15.30 Sir Susa Scai Perugia vs Itas Trentino – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA PERUGIA-TRENTO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.