Perugia punta all’ottava Supercoppa, Trento cerca la rivincita: Lube-Verona vale la finale

Il primo trofeo della stagione si assegna a Parma. Sabato 14 novembre il PalaRaschi ospiterà le semifinali della Supercoppa Italiana maschile: alle 15.30 si affronteranno Sir Susa Scai Perugia e Itas Trentino, mentre alle 18.00 toccherà a Rana Verona e Cucine Lube Civitanova. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Rai Sport e VBTV. In campo ci saranno le quattro formazioni che rappresenteranno l’Italia in Champions League, a conferma del livello altissimo di una Final Four nella quale ogni pronostico dovrà fare i conti con la formula della gara secca. Alzare la Supercoppa non determina il destino di un’intera annata, ma vincere resta sempre importante. Significa mettere subito un trofeo in bacheca, consolidare convinzioni e verificare la capacità di esprimersi al massimo quando non esiste possibilità di appello. Perugia proverà inoltre a staccare Treviso e diventare la società più vincente nella storia della competizione: i Block Devils hanno conquistato 7 edizioni, le ultime 4 consecutivamente.

Il ritorno al PalaRaschi riporta alla memoria una delle stagioni più luminose del volley italiano. Negli anni Ottanta la Santal Parma conquistò gli scudetti del 1982 e 1983, 3 Coppe Italia e soprattutto 2 Coppe dei Campioni consecutive, nel 1984 e nel 1985. L’eredità venne raccolta dalla Maxicono, protagonista di un irripetibile 1990: scudetto, Coppa Italia, Coppa delle Coppe, Supercoppa europea e Mondiale per Club. Una squadra entrata nell’immaginario collettivo grazie a campioni come Renan Dal Zotto, Andrea Giani, Marco Bracci e Andrea Zorzi. Parma vinse altri 2 scudetti nel 1992 e 1993, completando un ciclo che trasformò il PalaRaschi in uno dei templi della pallavolo mondiale.

La prima semifinale riproporrà a distanza di appena 6 giorni il confronto tra Perugia e Trento. Domenica scorsa gli umbri si sono imposti per 3-2 alla BTS Arena, confermandosi al comando della SuperLega con 16 punti e nessuna sconfitta. La squadra di Angelo Lorenzetti ha chiuso quella partita con uno straordinario 70% in attacco, trovando 26 punti da Ferre Reggers, 22 da Oleh Plotnytskyi e 18 da Kamil Semeniuk. Numeri indicativi della qualità raggiunta dai campioni uscenti. Simone Giannelli dispone di una batteria offensiva estremamente completa. Reggers sta garantendo potenza e continuità da posto 2, Plotnytskyi può incidere in attacco e al servizio, Semeniuk assicura equilibrio senza perdere efficacia, mentre Sanguinetti, Loser, Crosato e Solé offrono diverse combinazioni al centro. Contro Trento è stato importante anche il muro, capace di produrre 12 punti e di condizionare soprattutto i palloni più scontati.

L’Itas ha però dimostrato di poter mettere in difficoltà Perugia, conquistando il primo e il terzo set prima di subire la crescita degli umbri. Alessandro Michieletto è tornato sui suoi livelli standard, pre-infortunio e ha chiuso con 23 punti, Theo Faure con 16, ma la ricezione trentina è stata sottoposta a una pressione crescente e non ha sempre permesso a Riccardo Sbertoli di sfruttare tutta la rete. Marcelo Mendez dovrà cercare una maggiore continuità, evitando i passaggi a vuoto costati il quarto set e il tie-break. Trento ha comunque risorse per modificare l’andamento della gara. Michieletto e Lavia garantiscono qualità nei fondamentali di seconda linea, Faure può sostenere un volume elevato di attacchi e Adriano Xavier ha già mostrato di poter cambiare l’inerzia entrando dalla panchina, come accaduto nel successo per 3-2 contro Piacenza. Il coinvolgimento di Flavio e Nedeljkovic sarà essenziale per trattenere il muro perugino al centro. La battuta dovrà fare il resto, perché permettere a Giannelli di giocare con ricezione vicina alla rete renderebbe molto difficile controllare tutte le soluzioni avversarie.

Perugia parte con il vantaggio della recente vittoria e con una serie aperta di 6 successi, ma Trento arriva a Parma con il desiderio di riscattare anche la semifinale della scorsa Supercoppa, persa per 3-0. Sarà una partita nella quale conteranno molto la gestione delle fasi negative e la capacità di mantenere aggressività senza trasformarla in una quantità eccessiva di errori.

Alle 18.00 la scena passerà a Rana Verona e Cucine Lube Civitanova, confronto dal significato particolare. Nella semifinale della precedente edizione Verona eliminò i marchigiani per 3-1, prima di arrendersi a Perugia nell’atto conclusivo. All’esordio nell’attuale SuperLega, però, la Lube ha risposto imponendosi per 3-0 al Pala Magis. I 2 precedenti raccontano equilibri differenti e rendono la sfida di Parma meno scontata di quanto suggerisca la classifica.

Civitanova si presenta da imbattuta, con 5 vittorie, 15 punti e soltanto 2 set lasciati agli avversari. La squadra di Giampaolo Medei ha superato Modena per 3-1 e poi dominato Milano in 3 set, mostrando 2 volti ugualmente efficaci. Contro i gialloblù Aleksandar Nikolov ha trascinato i compagni con 35 punti e il 66% offensivo; all’Allianz Cloud è invece emersa una distribuzione più equilibrata, con Gargiulo MVP e 4 attaccanti compresi tra 9 e 13 punti. La regia di Simeon Nikolov sta accompagnando la crescita di una Lube giovane ma già molto solida. Il fratello Aleksandar è il terminale principale, Loeppky e Bottolo possono incidere in attacco e ricezione, mentre Gargiulo e Klimes rendono pericoloso il gioco centrale. Il servizio è una delle armi più importanti, anche se i 32 errori commessi contro Modena ricordano quanto sia sottile il confine tra pressione e spreco. Contro Milano, invece, i marchigiani hanno trovato 10 ace e costretto gli avversari a fermarsi al 36% in attacco.

Verona arriva all’appuntamento con un andamento meno lineare. Dopo la rimonta dallo 0-2 contro Milano, completata al tie-break grazie soprattutto ai 31 punti di Noumory Keita, la squadra di Fabio Soli ha perso per 3-0 a Piacenza. I 3 set sono stati combattuti, ma i veneti hanno pagato una ricezione positiva ferma al 31%, 21 errori in battuta e una serata complicata per Buchegger. Keita rimane il giocatore capace di cambiare da solo il ritmo della semifinale, ma Verona non potrà chiedergli di risolvere ogni pallone. Serviranno maggiore continuità da Buchegger e un contributo importante da Mozic o Sani, mentre Motta Paes dovrà riuscire a coinvolgere Anzani e Vitelli per impedire al muro della Lube di concentrarsi sulle estremità della rete. La qualità del primo tocco sarà decisiva: con ricezione staccata, il servizio marchigiano potrebbe trasformare la partita in una lunga sequenza di palloni alti.

Civitanova proverà a togliere riferimenti alla costruzione veneta e a contenere Keita attraverso un sistema ordinato di muro e difesa. Verona, dall’altra parte, dovrà forzare dai 9 metri per allontanare Simeon Nikolov dalla rete, limitando soprattutto il collegamento con Gargiulo e Klimes. La Lube arriva con maggiore fiducia e continuità, ma la precedente Supercoppa ha già dimostrato quanto Verona sappia esaltarsi in una partita senza domani.

Perugia difende il trofeo e il primato storico, Trento cerca la quarta affermazione, Civitanova vuole salire a quota 5, Verona sogna il primo trionfo. Quattro squadre costruite per competere anche in Europa riporteranno così la grande pallavolo nel luogo in cui, tra Santal e Maxicono, una parte fondamentale della sua storia è stata scritta.