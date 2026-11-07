LIVE Olimpiadi Giovanili 2026, sabato 7 novembre in DIRETTA: gli azzurri della ginnastica volano alle finali! Eliminato Mazzuoli nel tiro con l’arco

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Per oggi è tutto amici ed amiche di OA Sport, la DIRETTA LIVE testuale della ottava giornata delle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026 termina qui. Grazie per averci seguito amici di OA Sport. Buona serata
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Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale della manifestazione: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 7 novembre, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.
IL PROGRAMMA DI SABATO 7 NOVEMBRE E GLI AZZURRI IN GARA
Per oggi è tutto amici ed amiche di OA Sport, la DIRETTA LIVE testuale della ottava giornata delle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026 termina qui. Grazie per averci seguito amici di OA Sport. Buona serata
Si chiude il programma di giornata della disciplina: l’israeliano Yuval Raz e l’atleta di Chinese Taipei Pin-An Chen volano ai quarti di finale nel torneo maschile.
Cile in vantaggio 12-6 sul Messico nel Gruppo B femminile.
Sta per iniziare l’incontro, valido per gli ottavi di finale femminili categoria 51 kg, tra la polacca Natasza Kosiec e la panamense Lia Victoria Cordoba Torrero.
Il match del Gruppo A maschile finisce con una netta vittoria dell’Argentina per 9-1 su Panama.
Iniziata la partita del Gruppo B femminile tra Cile e Messico: punteggio fermo sul 2-2.
Lettonia batte Singapore 21-13 nella sfida del Gruppo C maschile.
L’emiratina Huda Saleh Alali e la turca Dunya Yenihayat volano ai quarti di finale nel torneo femminile.
Nel match del Gruppo A maschile l’Argentina sta prendendo il largo contro Panama: la formazione albiceleste è avanti 9-0.
In corso la partita del Gruppo C maschile tra Lettonia e Singapore: la selezione europea è avanti 7-6.
Queste le otto nazioni qualificate per la finale maschile:
1 Cina 159.228
2 Giappone +0.632
3 Gran Bretagna +6.398
4 Belgio +9.600
5 Germania +9.632
6 Italia +11.098
7 Egitto +13.464
8 Messico +14.233
L’Italia chiude al sesto posto le qualificazioni con il punteggio di 148,130 e vola in finale!
Niente da fare per Niccolo Mazzuoli: l’azzurro perde 6-2 contro l’elvetico Noe Wenger e viene eliminato agli ottavi di finale.
Accorcia le distanze Mazzuoli: ora l’elvetico è avanti 4-2.
Partenza in salita per l’azzurro Niccolo Mazzuoli nell’ottavo di finale contro l’elvetico Noe Wenger: il nostro portacolori è sotto 4-0 al momento.
Tra poco gli azzurri saranno impegnati nella sesta rotazione.
Smaguc è in vantaggio 6-0 su Wallberg.
In corso l’ottavo di finale maschile tra il croato Matija Smaguc e il neozelandese Thornton Wallberg.
Manca una rotazione nelle qualificazioni maschili di ginnastica artistica. L’Italia si presenta alle parallele pari con 124,131 punti, a 865 millesimi dal Belgio e con 1,235 punti di margine sul Messico.
Gran Bretagna 126,497
Germania 126,230
Belgio 124,996
Italia 124,131
Messico 122,896
Egitto 120,732
L’Italia chiude la quinta rotazione con 26,633 punti al volteggio. Contano il 13,400 di Giacomo Capuzzo e il 13,233 di Michele Boschetti, mentre Alessandro Salvati ottiene 12,333. Gli azzurri salgono a 124,131 punti e chiuderanno le qualificazioni alle parallele pari.
Al via dalle 17.00 le semifinali del beach wrestling. Nei 60 kg maschili l’iraniano Amirali Domirkolaei affronta il georgiano Davit Mdzevashvili, mentre il venezuelano Wilfredo Grabiel Rodriguez Gonzalez sfida il senegalese Babacar Mbaye. Alle 17.05, nei 55 kg femminili, l’azera Gunel Karimli affronta la senegalese Elisabeth Diatta e la congolese Stephie Tsimba Manzanza sfida la giapponese Reisa Kojima.
La tedesca Merle Edlich supera 7-1 l’israeliana Nicole Golovanevski e si qualifica per gli ottavi del torneo individuale femminile di tiro con l’arco. Nell’altro sedicesimo in corso, la canadese Alison Langley e l’australiana Ellen Martini sono sull’1-1.
Nella quinta rotazione l’Italia passa al volteggio, dove si esibiranno nell’ordine Alessandro Salvati, Michele Boschetti e Giacomo Capuzzo. La Germania ha totalizzato 27,000 punti all’attrezzo grazie al 13,600 di Kimi Koehnlein e al 13,400 di Zeno Csuka.
Restano due rotazioni nelle qualificazioni maschili di ginnastica artistica. Tra le squadre ancora in gara, la Gran Bretagna ha il parziale più alto con 100,997 punti. L’Italia è a 97,498, a 166 millesimi dal Messico. Azzurri al volteggio per risalire la china:
Gran Bretagna 100,997
Belgio 99,730
Germania 99,230
Messico 97,664
Italia 97,498
Egitto 97,032
L’Italia chiude la quarta rotazione con 24,300 punti agli anelli. Contano il 12,200 di Alessandro Salvati e il 12,100 di Giacomo Capuzzo, mentre Michele Boschetti ottiene 11,033. Il totale azzurro sale a 97,498 punti a due rotazioni dalla fine delle qualificazioni.
L’egiziano Ismail Ezzeldin batte 6-0 il guineano Mory Konate e passa agli ottavi del torneo individuale maschile di tiro con l’arco. Alle 16.52, nei sedicesimi femminili, si affrontano la tedesca Merle Edlich e l’israeliana Nicole Golovanevski.
È iniziata Francia-Polonia nel girone D del torneo femminile di basket 3×3. Il punteggio è ancora sullo 0-0.
Alle 16.32 Argentina e Panama si affrontano alla Dakar Arena nel girone A del torneo maschile di futsal.
L’Italia riparte da 73,198 punti e passa agli anelli nella quarta rotazione delle qualificazioni maschili di ginnastica artistica. Apre Michele Boschetti, seguito da Giacomo Capuzzo e Alessandro Salvati. La Germania ha raccolto 24,333 punti all’attrezzo.
Taipei batte il Messico 21-14 nel girone B del torneo femminile di basket 3×3.
Nei sedicesimi del torneo individuale maschile di tiro con l’arco, il bielorusso Hleb Akunevich ha superato 7-3 lo slovacco Oliver Sotak. Alle 16.38 è in programma la sfida tra il guineano Mory Konate e l’egiziano Ismail Ezzeldin.
L’Italia è a 73,198 punti a metà delle qualificazioni maschili di ginnastica artistica. Ecco i totali dopo tre rotazioni per le sei squadre della seconda suddivisione.
Gran Bretagna 74,965
Germania 74,897
Belgio 74,664
Messico 74,632
Italia 73,198
Egitto 72,632
Alessandro Salvati firma il miglior punteggio azzurro al cavallo con maniglie con 12,166. Insieme all’11,933 di Giacomo Capuzzo porta all’Italia 24,099 punti all’attrezzo. Gli azzurri salgono a 73,198 dopo tre rotazioni delle qualificazioni maschili di ginnastica artistica.
Michele Boschetti 11,466
Alessandro Salvati 12,166
Giacomo Capuzzo 11,933
La sudcoreana Sumin Kim chiude sul 6-0 contro la guineana Fatoumata Koulako Bah e passa agli ottavi del torneo individuale femminile di tiro con l’arco. Alle 16.24 si torna al tabellone maschile con il sedicesimo tra il bielorusso Hleb Akunevich e lo slovacco Oliver Sotak.
Francesco Moffa cede 5-0 all’iraniano Reza Jalilian nel girone A degli 80 kg di beach wrestling. Nello stesso girone è in programma la sfida tra il greco Konstantinos Mourtzilakis e il portoricano Layden Oscar Acevedo Cordero. Nei 60 kg l’iraniano Amirali Domirkolaei conduce 2-1 sul giordano Adam Abu Fare.
Tocca al cavallo con maniglie per l’Italia nella terza rotazione delle qualificazioni maschili di ginnastica artistica. Gli azzurri ripartono da 49,099 punti. Apre Michele Boschetti, seguito da Alessandro Salvati e Giacomo Capuzzo. La Germania ha raccolto 25,432 punti all’attrezzo.
L’egiziana Nouray Elsayed passa agli ottavi del torneo individuale femminile di tiro con l’arco battendo 6-0 l’olandese Frederique Meijerse. Nell’incontro in corso la sudcoreana Sumin Kim conduce 2-0 sulla guineana Fatoumata Koulako Bah.
Dopo due rotazioni delle qualificazioni maschili di ginnastica artistica, l’Italia è a 49,099 punti. Ora gli azzurri al cavallo con maniglie. Questi i totali delle sei squadre in gara.
Gran Bretagna 51,932
Messico 51,132
Germania 49,465
Italia 49,099
Belgio 49,032
Egitto 47,299
Michele Boschetti firma il miglior punteggio azzurro al corpo libero con 11,833. Il suo esercizio e quello di Giacomo Capuzzo valgono 23,533 punti di squadra nella seconda rotazione delle qualificazioni maschili di ginnastica artistica. L’Italia sale a 49,099 dopo due attrezzi.
Alessandro Salvati 11,600
Michele Boschetti 11,833
Giacomo Capuzzo 11,700
Alle 16.00 l’azzurro Francesco Moffa affronta l’iraniano Reza Jalilian nel girone A degli 80 kg di beach wrestling. Nei 60 kg il portoghese David Barreira Conde vince per forfait contro il vietnamita Van Duong Pham.
Alle 16.00 si affrontano Messico e Taipei Cinese nel girone B femminile del basket 3×3.
L’emiratino Khalifa Musabeh Alkaabi batte 6-2 il mauriziano Yugveer Jagadish Bissessur e passa agli ottavi del torneo individuale maschile di tiro con l’arco. Alle 15.56 si torna al tabellone femminile con il sedicesimo tra l’egiziana Nouray Elsayed e l’olandese Frederique Meijerse.
Dopo i 25,566 punti alla sbarra, l’Italia passa al corpo libero nella seconda rotazione delle qualificazioni maschili di ginnastica artistica. Gli azzurri si esibiranno nell’ordine Alessandro Salvati, Michele Boschetti e Giacomo Capuzzo. La Germania ha chiuso all’attrezzo con 24,732 punti.
L’australiano Brock Penna ha battuto 6-0 il polacco Mikolaj Stankiewicz nei sedicesimi del torneo individuale maschile di tiro con l’arco. Alle 15.42 è in programma la sfida tra l’emiratino Khalifa Musabeh Alkaabi e il mauriziano Yugveer Jagadish Bissessur.
L’Italia apre la seconda suddivisione delle qualificazioni maschili di ginnastica artistica con 25,566 punti alla sbarra. Ora gli azzurri saranno impegnati al corpo libero. I punteggi a squadre dopo la prima rotazione:
Italia 25,566 – sbarra
Belgio 25,199 – cavallo con maniglie
Gran Bretagna 24,933 – anelli
Germania 24,733 – sbarra
Messico 24,166 – anelli
Egitto 23,266 – cavallo con maniglie
Giacomo Capuzzo firma il miglior punteggio azzurro alla sbarra nella prima rotazione delle qualificazioni maschili di ginnastica artistica. L’Italia totalizza 25,566 punti all’attrezzo.
Giacomo Capuzzo 13,200
Alessandro Salvati 12,200
Michele Boschetti 12,366
La rappresentante di Singapore Tabitha Ern Lin Yeo accede agli ottavi del torneo individuale femminile di tiro con l’arco battendo 6-0 l’australiana Ella Yang. Alle 15.28 è in programma il sedicesimo maschile tra il polacco Mikolaj Stankiewicz e l’australiano Brock Penna.
Il kazako Bibarys Ashirbay passa ai quarti dei 70 kg maschili di boxe. L’arbitro interrompe il suo incontro con il libico Jihad Mohamed e assegna la vittoria ad Ashirbay. Alle 18.00 è in programma l’ottavo dei 51 kg femminili tra la polacca Natasza Kosiec e la panamense Lia Victoria Cordoba Torrero.
La messicana Maya Casas Lara batte 6-4 la britannica Jasmine Harris e accede agli ottavi del torneo individuale femminile di tiro con l’arco. Alle 15.14 si affrontano la singaporiana Tabitha Ern Lin Yeo e l’australiana Ella Yang.
La Germania ha completato la prima rotazione alla sbarra nelle qualificazioni maschili di ginnastica artistica. Il miglior punteggio del terzetto è il 12,600 di Andrei Mihai. Allo stesso attrezzo tocca ora agli azzurri, nell’ordine Giacomo Capuzzo, Alessandro Salvati e Michele Boschetti.
L’armeno Suren Katvalyan supera ai punti per 3-2 l’uzbeko Ibrokhim Shokirjonov e passa ai quarti dei 65 kg maschili di boxe. Alle 15.00 è in programma l’ottavo dei 70 kg tra il libico Jihad Mohamed e il kazako Bibarys Ashirbay.
Alle 15.00 si affrontano la britannica Jasmine Harris e la messicana Maya Casas Lara nei sedicesimi di finale del torneo individuale femminile di tiro con l’arco.
Alle 15.00 tocca all’Italia nella seconda suddivisione delle qualificazioni maschili di ginnastica artistica. Giacomo Capuzzo, Alessandro Salvati e Michele Boschetti iniziano alla sbarra, nella stessa rotazione della Germania. Sono sei le squadre al via, tutte con tre ginnasti.
Egitto – Mohamed Abdelkawy, Abdallah Shaarawy, Mazen Elsayed
Belgio – Maxime Rolin, Arthur Olyslaegers, Henri Vanassche
Messico – Hugo Perez, Saul Valenzuela, Lorenzo Zaragoza Riveira
Gran Bretagna – Uzair Chowdhury, Lucas Scully, Benjamin Porter
Germania – Zeno Csuka, Kimi Koehnlein, Andrei Mihai
Italia – Giacomo Capuzzo, Alessandro Salvati, Michele Boschetti
La Cina ha chiuso davanti al Giappone nella prima suddivisione delle qualificazioni a squadre maschili di ginnastica artistica. Le due nazionali, separate da 0,632 punti, sono già qualificate per la finale. La seconda suddivisione è in programma tra poco con gli azzurri
1 Cina 159,228 Q
2 Giappone 158,596 Q
3 Francia 144,762
4 Australia 141,429
5 Sudafrica 140,761
6 Colombia 135,028
Il giapponese Kenshin Sakuno si qualifica per i quarti dei 65 kg maschili di boxe battendo ai punti per 5-0 l’algerino Bilal Lezoul. Nel prossimo ottavo, in programma alle 14.45, si affrontano l’uzbeko Ibrokhim Shokirjonov e l’armeno Suren Katvalyan.
Il georgiano Emil Ismailov batte ai punti per 4-1 il dominicano Michael Reyes e accede ai quarti dei 55 kg maschili di boxe. Alle 14.30 si passa ai 65 kg con l’ottavo tra l’algerino Bilal Lezoul e il giapponese Kenshin Sakuno.
Il Marocco travolge le Isole Salomone per 15-1 nel girone B del torneo maschile di futsal.
L’australiano Marley Dodd (AUS) batte ai punti per 5-0 il mauriziano Denzel Namaseevayen (MRI) e passa ai quarti dei 55 kg maschili di boxe. È in corso l’ottavo tra il dominicano Michael Reyes (DOM) e il georgiano Emil Ismailov (GEO).
Non si ferma il Marocco che ora è avanti 12-1 sulle Isole Solomon
Non resta a guardare il Marocco, che segna la rete del 9-1.
HANNO SEGNATO LE ISOLE SOLOMON! Esplode la panchina dei re del Pacifico, che hanno trovato la via della rete grazie alla botta da fuori del portiere Jerom! Questa è il primo gol delle Olimpiadi Giovanili segnato da un estremo difensore!
Dilaga il Marocco, arriva l’8-0 contro le impotenti Isole Solomon.
L’algerina Kessal e la venezuelana Garcia battono, entrambe per 5-0, rispettivamente l’australiana Laird e la neozelandese Newman e vanno ai quarti di finale nei -51 kg femminili.
La brasiliana Campos batte la francese Cabane e accede ai quarti di finale nei -57 kg femminili, categoria che ora vede in scena l’algerina Bahri con l’atleta di Tapei Lin.
Inizia il secondo tempo tra Marocco e Isole Solomon, i nordafricani in due minuti dalla ripartenza trovano altri due gol. 7-0 per loro.
Francesco Moffa esordisce con una sconfitta per 3-0 contro il greco Mourtzilakis. L’azzurro affronterà l’iraniano Jalinian alle 16.00 per cercare la qualificazione.
Il secondo gruppo gareggerà dalle 15.00, nella starlist sono presenti anche Giacomo Capuzzo, Alessandro Salvati e Michele Boschetti che cercheranno tre dei migliori diciotto punteggi per andare in finale.
Finisce anche il turno di qualificazione della ginnastica artistica con il primo gruppo che ha completato l’all-around. Questa la classifica:
1 Lanbin Yang CHN 79.897
2 Naoto Shiroiwa JPN 79.265
3 Ikki Nishihara JPN 77.865
4 Lezheng Li CHN 77.131
5 Daniil Smirnov RUS 76.764
6 Ruiyang Zhao CHN 76.197
7 Benjamin Nicolas Fernandez de Landa ARG 74.097
8 Jaydon de Silva CAN 73.133
9 Michael Buckley SUI 71.665
10 Hiroto Fujimoto JPN 71.197
11 Elijah Wu AUS 71.031
12 Nikalas Nakov BUL 71.031
13 Maksym Borysov UKR 70.832
14 Gethin Davies-Vaneetvelde RSA 70.830
15 Tom Jolivet FRA 70.198
16 Hugo Jeanperrin FRA 70.064
17 Gael Cazin FRA 70.031
18 Frederik Davies-Vaneetvelde RSA 69.931
19 Oscar Scott AUS 69.565
20 Andrey Terman KAZ 69.199
21 Matias Ramos COL 68.730
22 Maximiliano Salcedo COL 66.298
23 Hillarion Iii Palles PHI 65.663
24 Isaac Gunasekera AUS 64.598
25 William Davies NZL 63.897
26 Pfumelo Shibambu RSA 60.998
27 Ishak Bennila ALG 48.498
Porto Rico batte Singapore per 18-10. Il basket 3×3 si ferma e riprenderà direttamente alle 16.00.
Finisce il primo tempo tra Marocco e Isole Solomon, con i nordafricani avanti 5-0.
Porto Rico avanti 11-5 contro Singapore.
Il Marocco trova il poker, 4-0 contro le Isole Solomon.
Il francese Lamouret vince 7-1 contro contro l’ivoriano Yao. Il tiro con l’arco ricomincerà alle 15.00.
Arriva addirittura il 3-0 del Marocco.
Il Marocco trova il raddoppio e sale 2-0 contro le Isole Solomon.
Palomo Sanchez supera per 6-5 il giapponese Daimon e accede agli ottavi di finale.
La Costa d’Avorio batte 21-6 le Isole Solomon.
Il Marocco trova subito la rete del vantaggio.
Inizia la sfida tra Marocco e Isole Solomon.
Costa d’Avorio avanti 15-1 contro le Isole Solomon.
L’indiana Khadake vince 6-0 contro l’ivoriana Sore, ora c’è la sfida maschile tra lo spagnolo Palomo Sanchez e il giapponese Daimon.
Il Senegal resiste e vince 18-12 contro la Francia, adesso in campo la Costa d’Avorio maschile contro le Isole Solomon.
Kenderova chiude 6-0 e passa su Chaieb.
Alla fine a vincere è Bains per 6-5, eliminato Basiladze. In pedana ora la bulgara Kenderova avanti 4-0 sulla tunisina Chaieb.
Aumenta il vantaggio del Senegal femminile sulla Francia, 13-8 sulle transalpine.
Il Portogallo vince 2-0 contro il Paraguay. Il futsal tornerà alle 13.00 con Marocco-Isole Solomon.
Il canadese Bains e il georgiano Basiladze sono sul 5-5, si deciderà tutto all’ultimo set.
Senegal avanti 6-2 contro la Francia.
5′ alla fine del match, il Portogallo conduce ancora con il doppio vantaggio contro il Paraguay.
Tapei vince 20-17 contro il Cile, ora in scena Francia-Senegal con le transalpine già avanti 1-0.
Gulay vince 6-0 contro Christopher e supera il turno.
Finale di match punto a punto tra Cile e Tapei, con le asiatiche avanti 16-17.
Iniziata da poco la terza rotazione della prima suddivisione, al momento in testa c’è il russo Daniil Smirnov ma ovviamente bisognerà aspettare anche il secondo gruppo, con ben tre italiani, che inizierà alle 15.00. Alla fine si qualificano i primi 18.
Iniziato il secondo tempo tra Portogallo e Paraguay, quando mancano 16′ alla fine del match gli iberici restano avanti 2-0.
Whang supera Vidmar per 6-0 e passa il turno. Ora spazio ai ragazzi, con il turco Gulay che sfida il britannico Christopher.
La Lettonia vince 19-13 contro Porto Rico, ora in scena la sfida femminile tra Chile e Tapei, con la nazione asiatica avanti 7-6.
In scena le gare del beach wrestling, con i 55 kg e 75 kg femminili e i 60 kg e gli 80 kg maschili. In quest’ultima categoria, l’italiano Francesco Moffa affronterà l’iraniano Reza Jalilian alle 16.00.
Ora in scena la sfida tra la slovena Vidmar e la statunitense Whang.
Cardona ha cercato una reazione importante piazzando due 10 e un 9 ma l’azzurra riesce a pareggiare il set piazzando anche lei un 10 decisivo. 29-29 nel quarto set e 6-2 nel punteggio, vince Manini che passa agli ottavi di finale. La giovane italiana tornerà in pedana lunedì 9, giornata dedicata alle medaglie femminili visto che quella di domani sarà dedicata al torneo maschile.
Si riprende subito Manini che vince il terzo set per 28-25, mettendo a segno due 10. 5-1 per l’azzurro che si avvicina agli ottavi di finale.
L’azzurra ha avuto la freccia del 4-0 ma trova un 6 beffardo che chiude 25-25 il secondo set: un punto a testa, 3-1 per Manini che resta in vantaggio ma è stata sprecata una chance.
Finisce il primo tempo tra Portogallo e Paraguay con gli iberici avanti 2-0.
Prende il largo la Lettonia che si porta sul 18-11 contro Porto Rico.
Manini vince il primo set 24-23 e conquista i due punti iniziali!
Manini parte con un 8 e inizia in vantaggio nel primo game, arriva un 7 per Cardona.
Vrbec domina Benhamed per 6-0 e passa il turno. Adesso ci concentreremo sulla sfida della nostra Manini che se la vedrà con la colombiana Cardona.
Iniziata la seconda rotazione delle qualificazioni maschili. Ricordiamo che i tre azzurri Salvati, Boschetti e Capuzzo entreranno in scena nella seconda rotazione che inizierà alle 15.00.
Lettonia avanti ma di poco, 9-8 su Porto Rico.
Arun vince 7-1 contro Boborajabov e passa il turno, in scena ancora un turno del torneo maschile tra il tunisino Benhamed e lo sloveno Vrbec, con quest’ultimo avanti 2-0. Poi la nostra Manini.
Iniziato il secondo incontro di giornata, con Lettonia e Porto Rico che sono ferme sul 5-5.
Il Portogallo si porta in vantaggio quando mancano poco più di 3′ alla fine del primo tempo contro il Paraguay.
Spazio ora nuovamente agli incontri maschili con l’americano Arun che sfida l’uzbeko Boborabajov
Il primo match di giornata va alla Germania, che nell’incontro maschile valido per il gruppo A supera la Costa d’Avorio con il punteggio di 19-16
Facile successo della spagnola Sandra Perez Cumbreras, che liquida con lo score di 6-0 l’algerina Bedreddine
Iniziato l’incontro del gruppo B maschile tra Paraguay e Portogallo
Si prosegue con la sfida dei sedicesimi femminili tra l’algerina Bedreddine e la spagnola Perez Cumbreras
La slovacca Tollarovicova la spunta per 6-5 e vola agli ottavi. Eliminata la sudafricana Viljoen
Sta per iniziare la prima suddivisione delle qualificazioni maschili. I tre azzurri (Boschetti, Capuzzo e Salvati) inizieranno la loro gara alle 15.00 con la seconda suddivisione
Programma che torna a riguardare i sedicesimi femminili. Spazio alla sfida tra la slovacca Tollarovicova e la sudafricana Viljoen
Nessun problema per Lee Jiho. Il sudcoreano, accreditato della testa di serie numero 5, supera agevolmente per 7-0 il sudafricano Oosthuizen. Da rimarcare due set vinti con un triplice 10 da parte dell’asiatico
Ed è il tedesco Johann Conrad il primo qualificato agli ottavi del tabellone maschile. Vittoria per 7-3 ai danni del colombiano Gomez Meneses
Dalle 11.30 via anche ad una specialità inedita del panorama Olimpico. In gara l’azzurro Francesco Moffa
Nell’alternanza tra donne e uomini si passa al tabellone maschile. Il colombiano Gomez Meneses sfida il tedesco Conrad
Comoda vittoria di Aurane Lapouge. La francese, testa di serie numero 5 del tabellone, spazza via la ceca Kadlecova
Si prosegue con la sfida dei sedicesimi femminili tra la francese Lapouge e la ceca Kadlecova
A sorpresa la svizzera Alexandra Rossier elimina con un netto 6-0 la giapponese Kamiyanagi
Dalle 11.00 spazio alle qualificazioni maschili. Tre gli azzurri presenti, ovvero Giacomo Capuzzo, Alessandro Salvati e Michele Boschetti. Prenderanno parte alla seconda suddivisione
Si parte tra pochi istanti con i sedicesimi dei tabelloni individuali femminili e maschili. In mattinata Matilde Manini affronterà la colombiana Juliana Gaviria, mentre nel pomeriggio Niccolò Mazzuoli se la vedrà con lo svizzero Noe Wenger
Buongiorno amici di OA Sport. Tutto pronto a Dakar per l’inizio di questa nuova giornata di Olimpiadi Giovanili
Olimpiadi Giovanili 2026 oggi in tv: orari 7 novembre, streaming, italiani in gara