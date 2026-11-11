LIVE Olimpiadi Giovanili 2026, mercoledì 11 novembre in DIRETTA: le azzurre del futsal ai piedi del podio

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Sarà Chainarong (THA)-Torres Santiago (PUR) la finalissima per l’oro dei 60 kg maschili
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Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale della manifestazione: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 11 novembre, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.
IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE E GLI AZZURRI IN GARA
Sarà Chainarong (THA)-Torres Santiago (PUR) la finalissima per l’oro dei 60 kg maschili
Terza posizione nella seconda regata di giornata per Laura Grasso Castagnetta. L’azzurra chiude alle spalle dell’iberica Sanchez e dell’ellenica Zerva. L’italiana resta al comando della classifica generale con 3 lunghezze di margine su Sanchez e 4 sulla cinese Wu Ziyan
Successo anche del messicano Jorge Martinez, che supera per 2-0 l’afghano Alhabishi approdando in finale nel torneo dei -73 kg maschili
La serba Zecirovic piega con lo score di 2-0 l’ivoriana Noufe e vola in finale nel torneo dei +63 kg femminili
Programma che prosegue con le undicesime regate di windsurf maschile e femminile
L’irlandese Jubani supera il messicano Ocampo Cano e balza nella finale del tabellone dei 50 kg maschili. Sfiderà l’indiano Lairenlakpam, bravo a sconfiggere il colombiano Galea Arevalo. Si passa ora alle semifinali dei 60 kg maschili
Ottimo esordio di giornata per Grasso Castagnetta, che si aggiudica la regata n.10 di windsurf femminile. In classifica generale l’azzurra è al comando con 14 punti, seguita dalla cinese Wu Ziyan (18) e dalla spagnola Sanchez (20)
Il russo Adzhiev sconfigge per 2-0 il bosniaco Zivkovic balzando nelle semifinali del tabellone dei +73 kg maschili
La kazaka Tursyngali piega per 4-1 l’ucraina Petruk ed affronterà la brasiliana Campos nella finale per l’oro dei 57 kg femminili. Programma che prosegue con le semifinali dei 50 kg maschili
Iniziano con un’ora di ritardo le regate di windsurf. Al femminile l’Italia si affida a Laura Grasso Castagnetta
Nei +63 kg femminili sorride la transalpina Benyoub, che approda in semifinale superando per 2-0 la ghanese Mensah. Esultano i padroni di casa grazie al successo del senegalese Diop sul saudita Almasaari nel quarto di finale dei -73 kg maschili
Tutto fermo per ora. Alle 13.03 erano in programma le decime regate di windsurf maschile e femminile, ma non è ancora stato concesso il via libera agli atleti
La brasiliana Sara Campos supera con verdetto unanime l’ungherese Kiss nella prima semifinale dei -57 kg femminili
Sarà l’azera Huseynova a sfidare la venezuelana Garcia nella finalissima per l’oro dei -51 kg femminili
L’azero Kazmili supera per 2-0 il tunisino Djebbi approdando in semifinale nei -73 kg. Vittoria e semifinale anche per lo spagnolo Lysenko Serrano, che piega per 2-0 il bielorusso Aliyeu (+73 kg). Proseguono i quarti di finale delle categorie previste quest’oggi
Finisce qui. Iran batte Italia 5-2. Le iraniane si mettono al collo la medaglia di bronzo del torneo di futsal femminile
Conclusi i quarti di finale della spada maschile. Vittoria del rumeno Popa sul saudita Alfuzaya con lo score di 13-11. 15-14 invece per il belga van Leacke nei confronti dell’israeliano Lachman. Queste le semifinali, che inizieranno alle 15:00:
Radjenovic (SBR)-Popa (ROU)
van Leacke (BEL)-Shan (CAN)
Nulla da fare per le azzurre. Arriva la rete numero 5 dell’Iran siglata da Hosseinipour, che trafigge ancora una volta l’estremo difensore italiano
Il serbo Radjenovic approva in semifinale nel torneo di spada superando per 15-8 lo svizzero Heer. Successo anche del canadese Shan sul colombiano Plazas Garzon (15-6)
Superata la metà del secondo tempo, sempre Italia-Iran 2-4
Arriva anche la quarta rete dell’Iran con una conclusione dalla distanza che si insacca nell’angolo basso alla destra di Ginocchio: Italia-Iran 2-4
Alice Binova (CZE) è in semifinale nei +63 kg di taekwondo. Dopo il 2-0 a Melina Niakou (GRE) negli ottavi, batte con lo stesso punteggio Ashley Sophia Castellanos Vides (HON). Nei −73 kg maschili è in corso il quarto tra Adil Kazimli (AZE) e Adem Djebbi (TUN), ancora sullo 0-0.
Il Senegal batte la Thailandia 2-0 e completa il quadro delle semifinaliste del torneo maschile a Saly Beach West, con Germania, Ungheria e Brasile.
L’Iran completa la rimonta e passa in vantaggio con un tocco ravvicinato di Amirmohseni. Azzurre in balia delle avversarie nella prima parte della ripresa: Italia-Iran 2-3
Grenyelis Garcia (VEN) è la prima finalista dei 51 kg femminili di boxe. Vince 5-0 ai punti contro Cerine Kessal (ALG), che conquista il bronzo. Per l’oro affronterà la vincente della sfida tra Gular Huseynova (AZE) e Mehreen Khakh (CAN).
Il Brasile batte 2-0 le Isole Cook e raggiunge Germania e Ungheria tra le semifinaliste del torneo maschile a Saly Beach West.
Arriva con un errore clamoroso del portiere azzurro ginocchio il pareggio dell’Iran. Meritato per quello che si è visto finora. Italia-Iran 2-2 quando mancano 17′ alla fine del match
È in corso la semifinale dei 51 kg femminili di boxe tra Cerine Kessal (ALG) e Grenyelis Garcia (VEN). Chi vince accede alla finale, chi perde conquista il bronzo.
Ahmad Aldahamsheh (JOR) passa ai quarti dei −73 kg di taekwondo battendo 2-0 Ercan Berk Imamoglu (TUR). Nei +73 kg avanza Jun Won Jang (KOR) per la squalifica di Ozair Rashid (AFG).
Definiti i quattro quarti di finale della spada maschile individuale al Dakar Expo Center.
Ali Alfuzaya (KSA) – Stefan Popa (ROU)
Vukan Radjenovic (SRB) – Juri Heer (SUI)
Juan Esteban Plazas Garzon (COL) – Simon Shan (CAN)
Mordechai Milu Lachman (ISR) – Wout van Laecke (BEL)
Vukan Radjenovic (SRB) chiude gli ottavi della spada maschile battendo 15-6 Alexandre Aime (MRI). Ai quarti affronterà Juri Heer (SUI).
Squadre in campo per il secondo tempo, si riparte sul 2-1 per l’Italia contro l’Iran
L’Ungheria batte la Tunisia 2-1 e raggiunge la Germania in semifinale nel torneo maschile di Saly Beach West.
Il primo tempo si chiude con l’Italia in vantaggio sull’Iran 2-1 nella finale che vale la medaglia di bronzo
Due vittorie per 2-0 negli ottavi del taekwondo. Ivan Lysenko Serrano (ESP) supera Claude Boulouchi (GAB) nei +73 kg, mentre Lyubov Yun (KAZ) batte Sarah Natasha Femer-Pedersen (NOR) nei +63 kg. Tra poco Ercan Berk Imamoglu (TUR) contro Ahmad Aldahamsheh (JOR) nei -73 kg.
Wout van Laecke (BEL) batte 15-7 Caleb Caldito Chan (PAN) e raggiunge Mordechai Milu Lachman (ISR) nei quarti della spada maschile. Slitta l’ultimo ottavo tra Vukan Radjenovic (SRB) e Alexandre Aime (MRI).
Stefan Popa (ROU) e Juan Esteban Plazas Garzon (COL) raggiungono Juri Heer (SUI) nei quarti della spada maschile. Il romeno batte 15-9 Ma Diop Diop (SEN) e ora trova Ali Alfuzaya (KSA). Il colombiano supera con lo stesso punteggio Yazin Bin Iswayd (LBA) e affronterà Simon Shan (CAN).
Accorcia le distanze l’iran con una deviazione sfortunata di Melfi che insacca nella propria porta: Italia-Iran 2-1
GOOOOOOOOL ITALIAAAAA! Sugli sviluppi di corner ancora Moro trova la girata vincente: Italia-Iran 2-0
Juri Heer (SUI) stacca il pass per i quarti della spada maschile con un netto 15-2 su Aiden Zahran (DOM). Affronterà il vincente dell’assalto tra Vukan Radjenovic (SRB) e Alexandre Aime (MRI).
GOOOOL ITALIAAAAAAAA! Nel momento più complicato per le azzurre da una ripartenza nasce la rete da posizione centrale di Moro
Momento di sofferenza per le azzurre quando mancano meno di 7′ alla fine del primo tempo. L’Iran ha alzato il ritmo e l’italia sta facendo fatica. Ancora 0-0
Adem Djebbi (TUN) batte 2-0 Josef Ryva (CZE) e passa ai quarti del taekwondo nei -73 kg. Nei +73 kg è in corso l’ottavo tra Ivan Lysenko Serrano (ESP) e Claude Boulouchi (GAB), con lo spagnolo avanti 1-0.
La Germania batte 2-0 Portorico e si qualifica per le semifinali del torneo maschile a Saly Beach West.
A metà del primo tempo ancora 0-0 fra Italia e Iran. Azzurre che fanno più possesso palla, iraniane pericolose in un paio di occasioni
Occasionissima per l’Iran, intervento decisivo di Nicole Ginocchio
Chiusi i gironi della spada maschile, si passa agli ottavi. Ali Alfuzaya (KSA), imbattuto con cinque vittorie, accede direttamente ai quarti insieme a Simon Shan (CAN) e Mordechai Milu Lachman (ISR).
Stefan Popa (ROU) – Ma Diop Diop (SEN)
Aiden Zahran (DOM) – Juri Heer (SUI)
Juan Esteban Plazas Garzon (COL) – Yazin Bin Iswayd (LBA)
Wout van Laecke (BEL) – Caleb Caldito Chan (PAN)
Vukan Radjenovic (SRB) – Alexandre Aime (MRI)
Alice Binova (CZE) batte 2-0 Melina Niakou (GRE) e accede ai quarti del taekwondo nei +63 kg femminili. Tra poco l’ottavo dei -73 kg maschili tra Adem Djebbi (TUN) e Josef Ryva (CZE).
Trascorsi 5′ del primo tempo, risultato ancora fermo sullo 0-0 tra Italia e Iran. partita molto bloccata finora, pochissime occasioni
Alice Binova (CZE) e Melina Niakou (GRE) aprono gli ottavi del taekwondo nei +63 kg femminili. Il primo incontro è sullo 0-0. A seguire, nei -73 kg maschili, Adem Djebbi (TUN) affronterà Josef Ryva (CZE).
Le azzurrine si giocano il bronzo del futsal contro l’Iran alla Dakar Arena. Nel girone le iraniane si erano imposte 3-1. Lo stesso punteggio con cui l’Italia ha ceduto all’Ucraina in semifinale, mentre l’Iran ha perso 3-2 ai supplementari contro il Venezuela.
Il quintetto di Sebastiano Giuffrida (ITA)
2 Nicole Ginocchio (ITA), portiere
3 Ilenia Moro (ITA), capitana
4 Flavia Caiello (ITA)
8 Miriam Melfi (ITA)
9 Rita Zappia (ITA)
A disposizione
1 Sofia Negri (ITA), portiere
5 Giorgia Lo Stocco (ITA)
6 Mia Taccetti (ITA)
7 Sharon Gallus (ITA)
10 Maria Giulia Do Amaral (ITA)
Il quintetto di Fatemeh Sharif Noghabi (IRI)
1 Fatemeh Shokrani (IRI), portiere
6 Tanaz Bagheri (IRI)
7 Hadis Yari (IRI), capitana
8 Setayesh Rezaei (IRI)
10 Narges Amirmohseni (IRI)
A disposizione
2 Melina Nikbakht (IRI), portiere
3 Nafiseh Mohammadi (IRI)
4 Niyayesh Rahmani (IRI)
5 Sarina Zare (IRI)
9 Elnaz Hosseinipour (IRI)
Simon Shan (CAN) batte 4-3 Caleb Caldito Chan (PAN) nell’ultimo assalto dei gironi della spada maschile. Tra poco il tabellone dei sedicesimi.
Uruguay e Messico si giocano l’ultimo posto in semifinale nel torneo femminile di Saly Beach West. Al via anche due quarti maschili, con Germania-Portorico sul campo centrale e Tunisia-Ungheria sul campo 3.
Mordechai Milu Lachman (ISR) batte 5-2 Vukan Radjenovic (SRB) nel penultimo assalto del girone 1 della spada maschile. Il serbo chiude con cinque vittorie e una sconfitta.
La Francia batte 2-1 la Cina e raggiunge Senegal e Spagna in semifinale a Saly Beach West.
Ultimi assalti dei gironi di qualificazione della spada maschile. Ma Diop Diop (SEN) la spunta 5-4 su Alexandre Aime (MRI). Appena iniziata la sfida tra Vukan Radjenovic (SRB) e Mordechai Milu Lachman (ISR). Chiuderanno il girone 1 Simon Shan (CAN) e Caleb Caldito Chan (PAN).
Senegal e Spagna conquistano la semifinale a Saly Beach West. Le padrone di casa battono 2-0 la Croazia, mentre le spagnole superano con lo stesso punteggio il Kenya. Ancora in corso il quarto tra Cina e Francia, sull’1-1.
Quarta vittoria per Ali Alfuzaya (KSA) nel girone 2 della spada maschile, grazie al 5-3 su Juan Esteban Plazas Garzon (COL). Nel girone 1 Aiden Zahran (DOM) batte 5-2 Alexandre Aime (MRI). Tra poco Ma Diop Diop (SEN) contro Mordechai Milu Lachman (ISR), poi Caleb Caldito Chan (PAN) contro Vukan Radjenovic (SRB).
Quarta vittoria per Vukan Radjenovic (SRB) nel girone 1 della spada maschile. Il serbo batte 5-3 Simon Shan (CAN). Nel girone 2 Wout van Laecke (BEL) supera 5-0 Yazin Bin Iswayd (LBA). Tra poco Ali Alfuzaya (KSA) contro Juan Esteban Plazas Garzon (COL) e Alexandre Aime (MRI) contro Aiden Zahran (DOM).
Terza vittoria per Vukan Radjenovic (SRB) nei gironi della spada maschile. Ali Alfuzaya (KSA) firma un altro 5-4, stavolta contro Juri Heer (SUI).
Girone 1
Caleb Caldito Chan (PAN) b. Aiden Zahran (DOM) 5-2
Vukan Radjenovic (SRB) b. Ma Diop Diop (SEN) 5-3
Simon Shan (CAN) b. Alexandre Aime (MRI) 5-0
Mordechai Milu Lachman (ISR) b. Aiden Zahran (DOM) 5-2
Caleb Caldito Chan (PAN) b. Ma Diop Diop (SEN) 5-4
Girone 2
Juri Heer (SUI) b. Wout van Laecke (BEL) 5-3
Yazin Bin Iswayd (LBA) b. Stefan Popa (ROU) 5-4
Ali Alfuzaya (KSA) b. Juri Heer (SUI) 5-4
Juan Esteban Plazas Garzon (COL) b. Wout van Laecke (BEL) 5-3
Nell’assalto in corso, Popa conduce 3-2 su Heer.
Al via i quarti di finale femminili a Saly Beach West. Il Senegal affronta la Croazia sul campo centrale, mentre sul campo 2 si gioca Cina-Francia. Entrambe le sfide sono sullo 0-0.
Mordechai Milu Lachman (ISR) batte 5-0 Alexandre Aime (MRI) nel girone 1 della spada maschile. Nel girone 2 Juan Esteban Plazas Garzon (COL) supera 5-3 Yazin Bin Iswayd (LBA). Negli assalti in corso, Caleb Caldito Chan (PAN) conduce 2-0 su Aiden Zahran (DOM), mentre Wout van Laecke (BEL) e Juri Heer (SUI) sono sullo 0-0.
Ancora un 5-4 per Ali Alfuzaya (KSA) nel girone 2 della spada maschile. Dopo aver battuto Wout van Laecke (BEL), il saudita supera anche Stefan Popa (ROU). Nel girone 1 Simon Shan (CAN) batte 5-2 Ma Diop Diop (SEN).
Seconda vittoria per Vukan Radjenovic (SRB) nel girone 1 della spada maschile. Il serbo batte 5-3 Aiden Zahran (DOM), mentre Caleb Caldito Chan (PAN) supera 3-1 Alexandre Aime (MRI). Nel girone 2 Ali Alfuzaya (KSA) piega 5-4 Wout van Laecke (BEL) e Juri Heer (SUI) batte 5-2 Yazin Bin Iswayd (LBA).
Ma Diop Diop (SEN) vince 5-4 contro Aiden Zahran (DOM) nel girone 1 della spada maschile. Negli assalti in corso, Juan Esteban Plazas Garzon (COL) conduce 4-2 su Stefan Popa (ROU) e Simon Shan (CAN) è avanti 3-1 su Mordechai Milu Lachman (ISR).
Ma Diop Diop (SEN) vince 5-4 contro Aiden Zahran (DOM) nel girone 1 della spada maschile. Negli assalti in corso, Juan Esteban Plazas Garzon (COL) conduce 4-2 su Stefan Popa (ROU) e Simon Shan (CAN) è avanti 3-1 su Mordechai Milu Lachman (ISR).
Primi verdetti nei gironi della spada maschile. Stefan Popa (ROU) batte 5-2 Wout van Laecke (BEL), Mordechai Milu Lachman (ISR) supera con lo stesso punteggio Caleb Caldito Chan (PAN) e Vukan Radjenovic (SRB) vince 5-3 contro Alexandre Aime (MRI). In pedana Juri Heer (SUI), avanti 2-1 su Juan Esteban Plazas Garzon (COL).
La prima occasione per conquistare una medaglia arriverà alle 12.00, quando la Nazionale italiana di futsal femminile affronterà l’Iran nella finale per il bronzo. Le azzurrine proveranno a chiudere sul podio il proprio percorso olimpico, in una sfida che richiederà concentrazione e capacità di gestire la tensione. La finale per l’oro è invece in programma alle 16.00.
La quarta edizione della manifestazione prosegue oggi, mercoledì 11 novembre, con una giornata che assegnerà sei medaglie d’oro: tre nel taekwondo e una ciascuna nella ginnastica artistica, nel futsal femminile e nella scherma. L’Italia sarà impegnata su diversi fronti, con possibilità importanti soprattutto nella ginnastica a squadre miste, nel pugilato e nella finale per il bronzo del futsal. Seguiremo anche le regate del windsurf femminile.
Olimpiadi Giovanili 2026 oggi in tv: orari mercoledì 11 novembre, streaming, italiani in gara