LIVE Olimpiadi Giovanili 2026, mercoledì 11 novembre in DIRETTA: le azzurre del futsal ai piedi del podio

OLIMPIADI GIOVANILI

La quarta edizione della manifestazione prosegue oggi, mercoledì 11 novembre, con una giornata che assegnerà sei medaglie d’oro: tre nel taekwondo e una ciascuna nella ginnastica artistica, nel futsal femminile e nella scherma. L’Italia sarà impegnata su diversi fronti, con possibilità importanti soprattutto nella ginnastica a squadre miste, nel pugilato e nella finale per il bronzo del futsal. Seguiremo anche le regate del windsurf femminile.