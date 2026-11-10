Scherma, Francesca Aina vince il bronzo alle Olimpiadi Giovanili

Anche la scherma garantisce la sua medaglia all’Italia alle Olimpiadi Giovanili in corso di svolgimento a Dakar. Era solo una la rappresentante azzurra presente a questi Giochi e Francesca Aina è riuscita a raggiungere il podio, conquistando la medaglia di bronzo nella prova individuale di spada femminile.

Una medaglia di bronzo che la spadista della Pro Novara Scherma, seguita a Dakar dalla maestra Francesca Boscarelli, è andata a prendersi con la vittoria nella finalina per il terzo posto contro la rappresentante dell’Oman, Jana Al Sharji, vincendo con il punteggio di 15-8.

Dopo la fase iniziale, l’azzurra aveva sconfitto nei quarti di finale l’estone Aleksandra Nikolajeva con un perentorio 15-5. Successivamente in semifinale, invece, era arrivata la sconfitta contro l’ungherese Lotti Horvath per 15-7.

Proprio Horvath si è laureata campionessa olimpica giovanile. La magiara ha infatti sconfitto nell’ultimo atto l’ucraina Alina Dmytruk al termine di un assalto chiuso sul 15-12.