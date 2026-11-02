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LIVE Olimpiadi Giovanili 2026, lunedì 2 novembre in DIRETTA: Aloisi per una medaglia nel nuoto, Gazzola protagonista nel beach sprint

Pubblicato

13 minuti fa

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Davide Gazzola
Davide Gazzola / Benedict Tufnell Canottaggio.org

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Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale della manifestazione: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 2 novembre, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

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IL PROGRAMMA DI LUNEDI’ 2 NOVEMBRE E GLI AZZURRI IN GARA

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