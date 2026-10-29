Olimpiadi Giovanili 2026: tutti gli italiani in gara sport per sport. Contingente quasi dimezzato rispetto all’ultima edizione

Saranno 46 (contro gli 83 dell’edizione di Buenos Aires 2018) gli azzurrini al via delle Olimpiadi Giovanili 2026, che si disputeranno a Dakar, in Senegal, dal 31 ottobre al 13 novembre: a rappresentare i colori dell’Italia saranno 19 ragazzi e 27 ragazze.

L’Italia sarà al via in 19 dei 25 sport in programma: 10 elementi formeranno la Nazionale di calcio a 5 femminile, 9 saranno al via nell’atletica, 6 nella ginnastica artistica, 2 in canottaggio beach sprint, ciclismo su strada, nuoto, beach volley e tiro con l’arco ed 1 in break dance, judo, beach wrestling, skateboard, boxe, scherma, taekwondo, tennistavolo, triathlon, vela e wushu.

CONVOCATI ITALIA ALLE OLIMPIADI GIOVANILI 2026

Atletica: Giorgia Castiglione (200 metri), Lorenzo Cappellini (100 metri), Flavio Federico Angelini (800 metri), Davide Crisci (400 ostacoli), Simon Scardi (2000 siepi), Poko Silvia Canape (salto in lungo), Bruelsino Randriamikasa (salto in lungo), Rebecca D’Alessandro (5000 metri di marcia), Davide Sorressa (5000 metri di marcia).

Beach volley: Margherita Coretti, Micol Lafuenti.

Beach wrestling: Francesco Moffa.

Boxe: Michela Guglielmon.

Break dance: Leonardo Casula.

Calcio a 5: Sofia Cecilia Negri, Nicole Ginocchio, Rita Zappia, Delia Gonnelli, Maria Giulia Do Amaral, Miriam Melfi, Giorgia Lo Stocco, Ilenia Moro, Sharon Gallus, Flavia Caiello.

Canottaggio beach sprint: Davide Gazzola, Giorgia Cassina.

Ciclismo su strada: Lorenzo Ceccarello, Anna Bonassi.

Ginnastica artistica: Michele Boschetti, Giacomo Capuzzo, Alessandro Salvati, Dalila D’Aniello, Sofia Frenna, Clarissa Rinaldi.

Judo: Sara Coni.

Nuoto: Greta Rossi, Filippo Aloisi.

Scherma: Francesca Aina.

Skateboard: Alessandro Mudu.

Taekwondo: Virginia Lampis.

Tennistavolo: Francesco Trevisan.

Tiro con l’arco: Niccolò Mazzuoli, Matilde Manini.

Triathlon: Ludovico Trincheri.

Vela: Laura Grasso Castagnetta.

Wushu: Lorenzo Armani.