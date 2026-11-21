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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. All’Autodromo Internacional do Algarve entra nel vivo il week-end portoghese, penultima tappa di questa stagione, che potrebbe assegnare il titolo a Marc Marquez.

Il pilota spagnolo potrebbe laurearsi campione del mondo per la decima volta già quest’oggi nel corso della Sprint Race. Marquez si è presentato al via di questo fine settimana con 60 punti di vantaggio su Jorge Martin e 74 su Marco Bezzecchi, quando ci sono ancora esattamente 74 punti a disposizione. L’iberico della Ducati potrebbe conquistare il titolo vincendo la gara sprint oppure arrivare al traguardo con 62 punti di vantaggio sul connazionale.

Nelle pre-qualifiche del week-end portoghese il migliore è stato Alex Marquez, che ha rifilato 82 millesimi di secondo a Fabio Di Giannantonio e 0.172 secondi a Marco Bezzecchi. Buon venerdì per il numero 93 della Ducati, che ha chiuso in sesta posizione con un ritardo di 278 millesimi. Decimo tempo per Jorge Martin che ha centrato l’ultima posizione utile per il Q2.

Il sabato del GP del Portogallo inizierà alle 11.10 con le FP2 seguite dalle qualifiche, previste per le 11.50. Il semaforo verde della Sprint Race scatterà alle 16.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del sabato del Gran Premio del Portogallo con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcun emozione. Buon divertimento!