È un venerdì in controllo per Marc Marquez quello che poche ore fa si è concluso sul circuito di Portimao, località che ospita il Gran Premio del Portogallo 2026, penultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Il fuoriclasse spagnolo ha chiuso al sesto posto le pre-qualifiche, strappando senza particolari difficoltà il pass per il Q2 di domani.

La sessione di pre-qualifiche ha visto il fratello Alex, rientrante dagli infortuni, anticipare gli avversari, stampando il crono di 1’37″350. Marc ha chiuso un turno non eccezionale in sesta piazza, a 278 millesimi di ritardo. Obiettivo centrato per il ducatista che ormai è sempre più vicino al decimo titolo iridato; basterà infatti conquistare la Sprint per chiudere i giochi.

Questo il suo commento alla stampa: “Passare alla Q2 era l’obiettivo e ci siamo riusciti. Avrei voluto sentirmi diverso sulla moto, più fluido, ma sono umano. Il mio corpo era più pesante e rigido rispetto ai round precedenti. Spero di riuscire a mantenere un ritmo migliore domani”.

Sul prosieguo del weekend e sul Mondiale: “Ho la sensazione di poter solo perdere. L’anno scorso ho vinto il titolo e poi mi sono infortunato nella gara successiva. Ora, di fronte a due gare consecutive in cui potrei essere campione, è molto difficile guidare sapendo di poter solo perdere. La sfida è controllare il rischio pur continuando ad andare veloce”.

Proiettandosi sulla Sprint: “Domani nello sprint devo conquistare almeno un punto per mettere fuori gioco Bezzecchi, poi domenica cercherò di arrivare a 14 punti per estromettere Martín dalla lotta. Questo è il piano ideale. Sono concentrato sui miei numeri perché questo campionato è nelle mie mani, non dipende da altri. Quando lotti per il titolo all’ultima gara, ti prendi dei rischi. Ma quando hai un vantaggio, ti sembra di poter solo perdere. La mente diventa iperattiva in ogni modo”.