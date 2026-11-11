LIVE Juventus-Olympique Lione, Champions League calcio femminile in DIRETTA: serve un’impresa contro la corazzata francese

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Olympique Lione, Champions League calcio femminile 2027 in DIRETTA, sfida estremamente complicata per la squadra bianconera.

Allo Stadio Pozzo La Marmora di Biella le forti giocatrici bianconere sono attese da una delle sfide più impegnative dell’anno, contro una rosa che rappresenta da anni un punto di riferimento del calcio femminile europeo come quella del Lione.

La Juventus guidata da Isaac Guerrero arriva a questa tappa con sei punti in classifica, frutto dei successi contro Hacken (3-0) e Austria Vienna (4-1), arrivate dopo la sconfitta al debutto contro il Benfica (1-2). Dall’altra parte ci sarà un Olympique Lione che occupa quota sette punti e che ha già mostrato tutta la propria forza, sconfiggendo il Servette (8-0) e Inter (6-0), oltre a pareggiare senza gol contro il Chelsea. Le francesi, vincitrici di ben otto Coppe dei Campioni, hanno ottenuto ben quattordici reti senza subirne alcuno nelle prime tre partite.

I precedenti parlano di una partita tutt’altro che scontata. La Juventus è riuscita a stoppare il Lione sul pareggio nelle ultime tre sfide europee, compreso lo spettacolare 3-3 della scorsa annata, quando le bianconere si portarono addirittura sul triplo vantaggio prima della super rimonta transalpina. Tra le calciatrici da seguire assolutamente ci sarà Alba Redondo, a segno in tutte e tre le sfide disputate dalla Juventus in questa edizione del torneo.

Probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Rusek; Lenzini, Rosucci, Salvai; Serturini, Hayashi, Schatzer, Bartel, Carbonell; Redondo, Sarriegi.

Olympique Lione (4-3-3): Grohs; Brand, Sangaré, Renard, Bacha; Yohannes, Egurrola, Dumornay; Paralluelo, Hegerberg, Chawinga.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Juventus-Olympique Lione, Champions League calcio femminile 2027: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21.00. Buon divertimento!