F1, sfuma l’ipotesi del gran finale a Imola. Ben Sulayem conferma le ultime due tappe in Medio Oriente

Tramonta definitivamente l’ipotesi di vedere a Imola l’ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. L’autodromo Enzo e Dino Ferrari era l’unico vero candidato rimasto in lizza per sostituire eventualmente il Gran Premio di Abu Dhabi come tappa conclusiva della stagione, ma il tempo è scaduto (dopo aver rinviato a più riprese la data limite per la decisione definitiva) e a questo punto non potrà materializzarsi lo scenario di una seconda gara sul suolo italiano.

“Siamo pronti per svolgere gli appuntamenti di Qatar e Abu Dhabi. Siamo completamente impegnati e preparati per svolgere due grandi fine settimana e una conclusione spettacolare del Mondiale 2026 di Formula 1. Non vediamo l’ora di accogliere i piloti, i team e gli appassionati nei due circuiti iconici per un indimenticabile finale di stagione. Ci vediamo in griglia“, ha scritto il presidente della FIA Mohamed Ben Sulayem in un post su Instagram.

Ad oggi sono confermate dunque le ultime due tappe del calendario 2026 in programma a Lusail il 27-29 novembre e ad Abu Dhabi il 4-6 dicembre, dopo i feedback positivi giunti dal Qatar al termine del weekend di gara del Motomondiale disputatosi nei giorni scorsi. La situazione geopolitica in Medio Oriente rimane però critica, rendendo ancora non sicuro il regolare svolgimento dei due eventi conclusivi del Mondiale di F1.

In base a quanto riporta Motorsport.com saranno decisive le prossime due settimane (entro il GP di Las Vegasdel 20-22 novembre), perché se non dovesse accadere nulla di rilevante tra Qatar e Abu Dhabi allora la trasferta mediorientale del circus verrà confermata ed i due Gran Premi finali saranno svolti come da programma.