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Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda partita del match valido per il Campionato del Mondo di scacchi 2026. Da una parte c’è il Campione del Mondo in carica, Gukesh Dommaraju, dall’India, dall’altra lo sfidante, Javokhir Sindarov, dall’Uzbekistan.

Si riparte dal mezzo punto a testa della prima partita, nonché dal fatto che, naturalmente, quest’oggi si giocherà a colori invertiti rispetto a ieri, dunque Gukesh avrà il Bianco e Sindarov il Nero. Scopriremo, per certi versi, un altro tipo di trame tattiche insite in questa sfida che è la più giovane della storia dei match iridati.

Prendendo in considerazione i match classici (e togliendo evidentemente il 1972 perché la seconda di Fischer-Spassky, com’è noto, non si giocò per forfait dell’americano al culmine di una più ampia querelle), per 22 volte la seconda partita ha avuto un risultato decisivo, con vittoria dell’uno o dell’altro giocatore. Dalla riunificazione i risultati decisivi sono stati quattro a fronte di sette patte. Ma, dopo una prima partita patta, su 21 occasioni per sole sette volte si è verificata una vittoria dell’uno o dell’altro. E, dalla riunificazione, questo è accaduto nel 2014 e 2023.

Sono tanti gli aspetti ancora da scoprire di questo confronto, che ha rimesso gli scacchi in quanto tali al centro dell’attenzione, cosa che sembra più che meritata anche in ragione di quanto accaduto anche fino a pochi giorni prima del confronto svizzero. Da scoprire anche i temi della gestione del tempo, che hanno visto Gukesh quasi insolitamente sofferente nella prima. A favore dell’indiano va certamente l’imprevedibilità in fatto di aperture: gioca indifferentemente 1. e4, 1. d4 e anzi più 1. Cf3 di 1. c4. Su e4 è facile che Sindarov risponda e5, ma parliamo di giocatori che qualunque cosa usino sono preparati davvero a tutto.

La seconda partita del match per il Campionato del Mondo tra Gukesh e Javkohir Sindarov inizierà alle ore 15:00. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!