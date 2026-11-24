C’è anche un po’ d’Italia nel match valido per il Campionato del Mondo tra Gukesh Dommaraju e Javokhir Sindarov. La porta a Ginevra Marco Biagioli, che è stato designato capo arbitro del confronto valido per il titolo iridato che da oggi prende il via. Una nomina importante, a 40 anni, per il veneziano che presiede il Comitato Regionale Veneto della FSI.

Classe 1986 (4 gennaio), professione avvocato, Marco Biagioli si è avvicinato agli scacchi a 4 anni, sotto la spinta del padre. Dal 2005 ha iniziato la sua carriera arbitrale, avviando parallelamente un’attività dirigenziale che, dal 2006 al 2013, l’ha portato dai circoli fino alla FSI. Diventato arbitro internazionale nel 2018, nel 2019 è passato alla categoria arbitrale A e dal 2022 è segretario della Commissione Regole FIDE.

Tra le principali manifestazioni internazionali di cui è stato arbitro ce ne sono numerosissime a livello giovanile, e in effetti negli ultimi due anni è stato particolarmente impiegato tra Mondiali ed Europei, appunto, giovanili. Importante, però, la parentesi del Campionato Europeo individuale femminile in Grecia nel 2025. Gli appassionati potranno ricordarlo ai Mondiali giovanili disputati pochi mesi fa a Montesilvano.

Parallelamente all’attività arbitrale, Biagioli ha un curriculum da far invidia a molti anche fuori dall’ambito della scacchiera: ha avuto o ha tantissimi ruoli. Tra questi: consulente legale in materia di protezione dei dati per la FIDE, primo presidente della Mitropa Chess Association nel 2021, consulente legale e membro ad hoc del Consiglio degli Arbitri FIDE. Un ruolo di grandissimo prestigio, mai ricoperto da un italiano prima d’ora per quanto si conosce dalla corrente documentazione. Nel 2023 l’Italia aveva già avuto un ruolo nel gruppo arbitrale, dal momento che tra i vice arbitri c’era Gerhard Bertagnolli.