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Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza partita del match valido per il Campionato del Mondo di scacchi 2026. Gukesh Dommaraju, dall’India, e Javokhir Sindarov, dall’Uzbekistan, proseguono la contesa sull’1-1 complessivo.

Ci saranno finalmente delle scintille? Chi lo sa, ma quel che è certo è che, se la prima partita ha effettivamente fatto vedere delle buone cose nonostante la Spagnola Berlinese non sia necessariamente un’apertura “vitale”, per così dire, la seconda ha deluso praticamente tutti gli appassionati. Con 30 pezzi sulla scacchiera, dopo il quarto Sistema di Londra della storia iridata, si è chiuso tutto dopo 20 mosse.

La domanda sorge spontanea: a che gioco stanno giocando entrambi? Il senso appare chiaro: nessuno dei due vuole scoprire prima del dovuto le proprie carte, e se è vero che Sindarov sta provando a trovare delle situazioni in cui può dispiegare tutta la propria abilità d’iniziativa, è altrettanto vero che Gukesh sta sempre impedendogli di trovare questo lato, anche a costo di forse snaturare un minimo i suoi scacchi. Vero è, comunque, che parliamo di situazioni dalla precisione di gioco mirabile. Che poi questo non corrisponda a partite che solleticano la passione degli appassionati è un altro discorso.

C’è un dato abbastanza curioso da tenere in considerazione: nelle 14 occasioni in cui il match mondiale a cadenza classica è arrivato alla terza partita con due patte, soltanto due volte (nel 1984, Karpov su Kasparov, e nel 2008, Kramnik su Anand) si è avuto un risultato decisivo. Per il resto, sempre patte, a prescindere dalla durata. La statistica, è vero, non aiuta a creare speranze in questa fattispecie (anche perché di solito, a questo punto, il vero spettacolo arriva dalla quinta in avanti), ma le statistiche possono essere anche smentite dai fatti.

La terza partita del match per il Campionato del Mondo tra Gukesh e Javokhir Sindarov inizierà alle ore 15:00. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!