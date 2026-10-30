Kimi Antonelli, allarme rientrato dopo il virus: “Guardate chi è tornato”

Nella giornata di ieri, Kimi Antonelli aveva saltato il media day, la consueta giornata di presentazione che si svolge alla vigilia di un fine settimana riservato alla massima categoria automobilistica. Il pilota bolognese aveva rinunciato all’appuntamento a causa di un virus intestinale che lo aveva fortemente debilitato negli ultimi giorni e aveva ricevuto il via libera dalla FIA per potersi riposare, evitando lo stress dell’appuntamento della vigilia e recuperare le forze in vista del GP del Messico.

L’allarme è rientrato per l’alfiere della Mercedes, che oggi si è regolarmente presentato sul circuito intitolato agli Hermanos Rodriguez, pronto per prendere parte alle prove libere che animeranno la giornata del venerdì. Il ventenne è parso in buona firma fisica e punta a conquistare il Mondiale F1 nella giornata di domenica 1° novembre: per fare festa nella giornata di Ognissanti gli basterà chiudere al nono posto senza dipendere dai risultati avversari.

Al suo ingresso nel paddock ha dichiarato: “Sto bene, grazie a tutti, non vedo l’ora di scendere in pista!“. Kimi Antonelli era circondato dai tifosi alla ricerche di un autografo o di uno scatto, tra le tante telecamere presenti per immortalare questo fine settimana. Ricordiamo che nella FP1 sarà assente il suo compagno di squadra e sull’altra W17 salirà il danese Frederik Vesti. Mercedes ha pubblicato un video sui profili social, accompagnato dalla didascalia: “Indovinate chi è tornato“.