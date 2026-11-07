LIVE Belgio-Italia 20-24, Qualificazioni Europei pallamano 2028 in DIRETTA: gli azzurri vincono e convincono ad Hasselt!!!

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21.48 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Belgio-Italia. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi

21.47 L’Italia tornerà in campo per le Qualificazioni degli Europei il 10 marzo contro la Germania. Prima però ci saranno i Mondiali, con gli azzurri impegnati il 13 gennaio contro l’Arabia Saudita nell’incontro inaugurale

21.46 Il miglior marcatore italiano è Leo Prantner con sei reti su dieci tiri. Da sottolineare la difficoltà avuta in attacco dagli azzurri nei minuti finali contro il subentrato Nick Deekens, il quale ha chiuso il match con il 61% di parate.

21.45 La copertina di questa partita è tutta per Domenico Ebner. Il portiere azzurro ha trascinato la squadra nei momenti più difficili chiudendo con 19 parate (49%).

21.43 Gli azzurri sono ora al comando del girone 7 in attesa di Germania-Slovacchia. Ricordiamo che le prime due classificate di ogni girone avanzeranno alla fase finale degli Europei.

21.41 L’Italia non sbaglia in trasferta e fa due su due dopo la vittoria contro la Slovacchia. Gli azzurri dominano il Belgio grazie a 20 minuti di altissimo livello tra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo che hanno permesso di scavare un solco con i padroni di casa.

60.00 Finisce qui!! L’Italia batte il Belgio 24-20

59.46 Parata di Ebner su Danesi

59.12 Deekens para il tiro dall’angolo di Prantner.

58.31 Imprecisa la conclusione di Serras. Gli azzurri tirano un sospiro di sollievo a 90 secondi dalla fine,

57.46 Deekens ipnotizza Prantner dai sette metri. Si entra negli ultimi due minuti finali con il Belgio ancora in vita grazie al proprio portiere

Time out Italia

57.37 Impreciso il passaggio di Angiolini a Savini. Mengon è il più lesto di tutti, prende la palla e si butta dentro guadagnando un tiro dai sette metri

57.10 Rete di Serras con la conclusione dalla distanza. Belgio-Italia 20-24

56.35 Passi fischiati a Filippo Angiolini.

55.32 Deekens para sulla conclusione di Sirot.

54.52 Parata di Ebner sul tiro di Danesi. La palla torna nelle mani dei giocatori del Belgio che servono nuovamente Danesi, il quale al secondo tentativo trova la rete. Belgio-Italia 19-24

54.06 Gooooooooool!!! Rete importantissima di Filippo Angiolini con una conclusione dalla distanza. Belgio-Italia 18-24.

53.30 Bulzamini mura la difesa di Danesi.

52.51 L’Italia muove bene il pallone e serve Bortoli, ipnotizzato da Deekens. Ingresso di altissimo livello del portiere belga che prova a dare nuova linfa alla propria squadra.

52.03 Gol i contropiede di Marchal. Belgio-Italia 18-23

51.42 Gol di Colman con un’azione personale. Belgio-Italia 17-23

50.57 Mengon finta lo scarico verso Savini poi apre in angolo da Sirot che batte Deekens. Belgio-Italia 16-23

50.02 Passaggio intercettato da Savini. Gli azzurri entrano negli ultimi dieci minuti con il pallone in mano ed il +6

49.21 Gooool di Simoneeee Mengooon!! Belgio-Italia 16-22

49.02 Ebner blocca il tiro di Kotters.

48.32 Deekens para su Bortoli e tiene vive le speranze dei padroni di casa.

48.07 Due minuti per Stef Jaeken. Prima superiorità numerica del match per gli azzurri

47.08 Ancora Ebner, sempre Ebner!! Il Belgio serve benissimo il proprio pivot che viene ipnotizzato dal portiere azzurro.

45.54 Tiro sbagliato di Colman. Gli azzurri tornano in attacco sul +5 quando si entra nell’ultimo quarto dell’incontro

44.58 Terza parata di Deekens, questa volta su Manojlovic

44.19 Gran gol di Colman dai nove metri. Il Belgio ha attaccato in superiorità numerica lasciando la porta scoperta. Belgio-Italia 16-21

43.21 Goooooool Manojloviiic!! Belgio-Italia 15-21

43.00 Ebner blocca il tiro di Kieffer-Heuls.

42.49 Deekens para sulla girella di Prantner.

Time out Italia

42.36 Italia in attacco quando finisce l’inferiorità numerica, chiusa con un parziale di 2-0 per il Belgio

41.42 Rete di Kotters con la girella in penetrazione. Belgio-Italia 15-20

41.30 Parata di Deekens, appena entrato, su Sirot

40.52 Gol di Kieffer-Heuls che raccoglie benissimo il pallone in angolo e supera Ebner con una bella traiettoria. Belgio-Italia 14-20

40.35 Fuori tempo Bulzamini che colpisce al volto un avversario. Due minuti per l’italiano, che non è d’accordo con la decisione arbitrale.

40.14 Funziona benissimo la difesa italiana che mura il tiro di Kotters.

39.39 Palla rubata dalla difesa italiana che lancia il contropiede di Sirot, il quale non sbaglia. Belgio-Italia 13-20

38.06 Rete velocissima di Kotters. Belgio-Italia 13-19

37.57 Goooooool Parisiniiiiiii!! Il capitano italiano sfrutta benissimo lo spazio lasciato dalla difesa del Belgio con la scelta di marcare ad uomo Mengon. Belgio-Italia 12-19

37.33 Gol in contropiede di Brixhe che aveva intercettato bene un passaggio di Simone Mengon. Belgio-Italia 12-18

37.11 Il Belgio ha scelto di marcare ad uomo Mengon per provare a contenerlo.

36.48 EBNEEEEEEER!!! Parata sensazionale del portiere italiano che blocca con il piede la conclusione di Kotters.

35.22 EBNEEEEEER!! Ancora il portiere azzurro, questa volta su Riske! Belgio ancora a secco in questa ripresa

34.20 Gooool!! Savini penetra, guadagna una superiorità e poi serve Parisini. Belgio-Italia 11-18

34.09 Impreciso il tiro di Kotters con il pallone che termina largo

Timeout Belgio

33.58 Goooooooooooooool!! Scarico dietro la schiena di Bortoli per Prantner che non sbaglia. Belgio-Italia 11-17

33.15 Gooooooool!! Palla perfetta dentro per Parisini che non sbaglia. Belgio-Italia 11-16

32.26 EBNEEEEER!! Parata la conclusione dalla distanza di Danesi

31.42 Gooooooool!! Uno contro uno di Simone Mengon che crea superiorità sul lato destro, poi scarica a Bortoli che trova la rete. Belgio-Italia 11-15

30.48 Brutta difesa azzurra, Ebner rimedia ipnotizzando Brixhe.

30.32 Goooool!! Penetrazione vincente di Simone Mengon. Belgio-Italia 11-14

30.00 Inizia la ripresa. L’Italia ha il primo pallone con Sirot in campo al posto di Dapiran

SECONDO TEMPO

20.58 Ebner ha trascinato l’Italia con dieci parate in 30 minuti e quasi il 50%. Il portiere azzurro si è superato specialmente nei primi minuti in cui la difesa era in difficoltà

20.53 L’Italia ha iniziato il match leggermente contratta, specialmente in difesa. Gli azzurri sono arrivati fino ad un massimo svantaggio di tre reti, ma negli ultimi dieci minuti di questa frazione sono cresciuti enormemente ribaltando il punteggio e chiudendo sul +2

30.00 Finisce il primo tempo! Belgio-Italia 11-13

29.50 EBNEEEEEEEEER!!! Palla persa in attacco da Mengon-Bortoli. Contropiede del Belgio che trova un due contro zero che porta al tiro dai sei metri di Danesi, ipnotizzato da un super Domenico Ebner.

29.12 Penetrazione di Savini. 9 metri per gli azzurri

28.36 EBNEER!! Nona parata del portiere azzurro sulla conclusione dalla distanza di Kotters, grazie anche al muro a due degli azzurri

27.39 Gooooooool!! L’Italia fa girare il pallone ed alla fine trova il varco giusto con Bortoli che porta gli azzurri al primo +2 della partita. Belgio-Italia 11-13

Time out Italia

26.44 EBNEEEER!!! Grandissima parata del portiere azzurro sul tiro dai sei metri di Danesi.

25.55 Grande parata di Vanhove sul tiro dai sei metri di Angiolini, che si era liberato bene della difesa avversaria.

25.12 Infrazione di passi di Danesi. Bortoli riparte velocemente ma subisce fallo. 9 metri per gli azzurri

24.20 Gooooool!!! Prantner non sbaglia dai sette metri, riscatta l’errore precedente e riporta avanti gl azzurri. Belgio-Italia 11-12

24.15 Penetrazione di Bortoli che guadagna un tiro dai sette metri a pochi secondi dalla fine dell’inferiorità numerica

23.37 Il Belgio gioca bene la superiorità con la finta d tiro di Kotters che serve benissimo Jaeken, il quale non sbaglia a tu per tu con Ebner. Belgio-Italia 11-11

23.10 Gooooool!! Bortoli va a segno sotto le gambe di Vanhove e porta gli azzurri al primo vantaggio del match. Belgio-Italia 10-11

22.40 Prantner sporca il pallone sul passaggio belga costringendo Jaeken al fallo di piede.

22.23 Ebner para su tiro dalla distanza di Serras che viene colpito al volto da Dello Vicario Giacinto dopo il tiro. Due minuti per l’azzurro

21.51 Passi fischiati anche ad Angiolini

21.19 Prima grandissima difesa dell’Italia, che tiene bene e viene premiata da un’infrazione di passi di Serras.

Time out Belgio

20.38 Goooool!! Penetrazione di Savini che assorbe il contatto e tira sotto le gambe del portiere avversario. Belgio-Italia 10-10

19.43 DOMENICO EBNEEER!!! Ennesima parata del portiere azzurro, ancora su Kotters

19.20 ANCORA LORO!! Ebner para e salva la porta azzurra in un uno contro uno con Kotters. Gli azzurri ripartono velocemente e trovano la rete con Simone Mengon. Belgio-Italia 10-9

18.25 Goooool Dapiraaaan!! Belgio-Italia 10-8

18.16 Il Belgio fa ancora male dal lato destro, questa volta con Kotters che penetra bene e va a segno dai 6 metri. Belgio-Italia 10-7

17.35 Gooooooool! Mengon apre verso destra per Prantner che si riscatta immediatamente. Belgio-Italia 9-7

17.02 Penetrazione vincente di Colman. Belgio-Italia 9-6

16.48 Invasione di Parisini che vanifica una grande parata di Ebner

16.08 Errore di Prantner!! Si resta sul -2

15.46 Penetrazione di Mengon che crea superiorità numerica, finta il tiro e scarica a Parisini che guadagna un tiro dai sette metri. Cartellinog iallo per Jaeken

15.09 Colman trova la rete sotto contatto dalla media distanza. La formazione di casa torna sul +2, massimo vantaggio fino a questo momento. Belgio-Italia 8-6

13.59 Impreciso lo scarico di Bortoli verso Prantner con la palla che termina larga

13.20 Rete di Stef Jaeken che riporta avanti la nazionale di casa. Belgio-Italia 7-6

12.53 Gooooooooool Dapiraaaaaaaaan!! Contropiede micidiale dell’Italia dopo lo sfondamento subito da Bulzamini. Belgio-Italia 6-6

12.05 Il muro azzurro sporca il tiro di Danesi che termina alle spalle di Ebner. Belgio-Italia 6-5

11.30 Goooooooool!! Tiro complicatissimo di Prantner che salta in un fazzoletto e riesce a spingere il pallone sopra la testa del portiere avversario. Belgio-Italia 5-5

10.48 Danesi non sbaglia dai 7 metri. Belgio-Italia 5-4

10.37 Tiro dai 7 metri per il Belgio

9.47 Bortoli cerca il palo lontano da posizione defilata con il pallone che termina largo

9.12 Passaggio sbagliato da parte del Belgio. L’Italia torna in attacco ed ha il pallone per cercare il primo vantaggio del match

8.28 Gooooool!! Prantner non sbaglia il tiro dai 7 metri. Belgio-Italia 4-4

8.20 Mengon attacca la difesa avversaria e si guadagna il primo tiro dai sette metri del match

7.37 Gooooool!! Mengon attacca la difesa belga, poi scarica il pallone che arriva velocemente in angolo da Prantner che non sbaglia. Belgio-Italia 4-3

6.33 Gol di Kotters con un tiro fulmineo dalla distanza. Belgio-Italia 4-2

5.52 EBNEEER!! Parata provvidenziale sulla conclusione di Gille dai 6 metri

5.33 Gol di Danesi dalla linea dei 6 metri. Belgio-Italia 3-2

5.03 Dapiran recupera un grandissimo pallone ma poi commette una leggerezza e restituisce il pallone con un’infrazione di passi

4.28 Difesa al limite di Bortoli che riceve un cartellino giallo

3.45 EBNEER!! Prima parata del portiere azzurro che rimedia dopo l’errore in attacco di Parisini

3.03 Danesi sfrutta bene un errore della difesa azzurra e va al tiro da buona posizione, senza però trovare la porta

2.25 Gooooool!! Conclusione sugli appoggi di Manojlovic che trova la prima rete del suo match. Belgio-Italia 2-2

1.52 Pronta risposta del Belgio che trova una rete con tanto spazio con Braun. Belgio-Italia 2-1

1.35 Goooool!! Capitan Parisini segna la prima marcatura azzurra. Belgio-Italia 1-1

0.40 La prima rete del match è di Kotters che attacca bene la difesa azzurra. Belgio-Italia 1-0

0.00 Si parte! Il primo pallone è nelle mani dei giocatori del Belgio

PRIMO TEMPO

20.10 Terminato l’inno del Belgio.

20.08 Ora è la volta dell’inno belga

20.06 È il momento degli inni nazionali. Si parte con quello italiano.

20.03 Entrano in campo le due nazionali

20.02 Il Belgio cerca il riscatto dopo la sconfitta all’esordio contro la Germania. Come prevedibile i tedeschi hanno avuto vita semplice vincendo 42-32 davanti al pubblico di Berlino.

19.59 Gli azzurri possono e devono giocare meglio rispetto all’ultima vittoriosa uscita e proveranno a farlo trascinati dalle magie del solito Simone Mengon, MVP della sfida contro la Slovacchia, e dalle parate di Domenico Ebner, una garanzia tra i pali azzurri.

19.56 Neppure il tempo per festeggiare la vittoria per 34-32 ottenuta contro la Slovacchia che la nazionale italiana di pallamano è chiamata subito a pensare alla seconda sfida di queste Qualificazioni agli Europei 2028. Come sottolineato dal CT Bob Hanning gli azzurri dovranno cambiare ritmo in Belgio, in una trasferta ricca di insidie in cui gli azzurri non potranno contare sul sostegno del pubblico come due giorni fa a Conversano.

19.53 A poco più di 48 ore di distanza dal successo contro la Slovacchia, gli azzurri di Bob Hanning volano ad Hasselt (Belgio) per una trasferta importante.

19.50 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Belgio-Italia

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Belgio ed Italia, partita valevole per il girone 7 delle Qualificazioni agli Europei di pallamano 2028. A poco più di 48 ore di distanza dal successo contro la Slovacchia, gli azzurri di Bob Hanning volano ad Hasselt (Belgio) per una trasferta importante.

Neppure il tempo per festeggiare la vittoria per 34-32 ottenuta contro la Slovacchia che la nazionale italiana di pallamano è chiamata subito a pensare alla seconda sfida di queste Qualificazioni agli Europei 2028. Come sottolineato dal CT Bob Hanning gli azzurri dovranno cambiare ritmo in Belgio, in una trasferta ricca di insidie in cui gli azzurri non potranno contare sul sostegno del pubblico come due giorni fa a Conversano.

Gli azzurri possono e devono giocare meglio rispetto all’ultima vittoriosa uscita e proveranno a farlo trascinati dalle magie del solito Simone Mengon, MVP della sfida contro la Slovacchia, e dalle parate di Domenico Ebner, una garanzia tra i pali azzurri. Il Belgio cerca il riscatto dopo la sconfitta all’esordio contro la Germania. Come prevedibile i tedeschi hanno avuto vita semplice vincendo 42-32 davanti al pubblico di Berlino.

Tra le due nazionali ci sono 22 precedenti con l’Italia imbattuta nelle ultime quattro partite, di cui due disputate nelle Qualificazioni ai Mondiali 2025. L’incontro odierno è in programma alle 20.10 allo Sporthal Alverberger di Hasselt (Belgio). Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Belgio-Italia con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!